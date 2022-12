Damian Lillard veut être considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de l’Histoire

Il y a quelques jours, Damian Lillard plantait 38 points en marquant essentiellement derrière l’arc : 11 tirs extérieurs. Il n’a pas été aussi prolifique la nuit dernière – 25 points tout de même, avec 10 passes – mais il a encore une fois inscrit la majorité de ses paniers à trois-points (5 au total). Il en a l’habitude. Le meneur des Portland Trail Blazers est une machine à shooter d’un peu partout sur le terrain. Et pourtant, il estime qu’il n’est pas assez respecté sur cet aspect de son jeu.

"Obviously I think Steph is the greatest ever, but I think after him, I don’t see why I’m not clear-cut in that discussion, not just by makes, but how I shoot it, how I make tough ones all the time, how easy I shoot the ball." -- @Dame_Lillard https://t.co/NTPNyXpebc

