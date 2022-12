Malgré un petit doute l'été dernier, Damian Lillard se retrouve investi, à 100%, dans le projet des Portland Trail Blazers. Désormais sous contrat jusqu'en 2027, le meneur semble bien parti pour passer l'intégralité de sa carrière dans l'Oregon.

A 32 ans, il a fait ce choix sans abandonner ses ambitions. Avec bien évidemment l'objectif ultime de remporter un titre NBA. Avec un bilan à l'équilibre (11 victoires - 11 défaites), Portland se trouve dans la course pour les Playoffs à l'Ouest.

Et même si son équipe ne joue pas encore les premiers rôles, Lillard croit au potentiel de cette formation.

"Je pense que nous pouvons être une équipe championne. Nous avons un bon mélange de vétérans avec de l'expérience et de jeunes gars talentueux. En ce moment, dans la ligue, ce sont les équipes qui réussissent le mieux.

On ne parle plus de superteam désormais. Il faut une équipe talentueuse, rapide, intrépide, accrocheuse avec de l'expérience et du leadership. Ce sont toutes ces choses qui vous donnent une chance de faire partie de ces équipes finales.

On le voit dans toute la ligue, et je pense que nous entrons dans cette catégorie", a clamé Damian Lillard pour le média Hoopshype.