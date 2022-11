Les Blazers doivent-ils aller chercher Kevin Durant ?

Les Blazers changeraient de dimension et d'ambition s'ils montaient un trade pour Kevin Durant.

Il ne manque pas grand chose à cette équipe de Portland dont on a longuement parlé dans le dernier épisode du podcast Reverse/BasketSession. Même s'ils ont démarré fort la saison et sont en tête de la Conférence Ouest, les Blazers ont probablement encore un tour dans leur manche sur le front des transferts. Et si c'était l'arrivée de Kevin Durant ?

Antoine Pimmel est convaincu que le coup est faisable et que Joe Cronin, le General Manager de la franchise, devrait tout faire pour monter ce deal avant la deadline de février.

Retrouvez l'épisode 64 en entier ci-dessous

Podcast #64 : Portland et Denver, des candidats au titre ?