Damian Lillard : “Si les fans veulent me trader…”

Damian Lillard a suivi de près la loterie de cette semaine, au cours de laquelle les Portland Trail Blazers ont hérité du pick n°3 pour la Draft de juin prochain. En traînant sur Twitter, le meneur All-Star s'est aperçu que des fans souhaitaient voir la franchise tourner la page et le trader. Lillard a même été interpellé par l'un d'entre eux qui l'accusait de vouloir faire en sorte que les gens réclament son départ plutôt qu'il le fasse de lui-même.

"Si les fans veulent me trader, ils n'ont qu'à lancer une pétition. [...] Je joue pour la même équipe depuis 10 ans. Je dis simplement que si les gens ont des souhaits différents des miens..."

S'il a toujours expliqué vouloir rester à Portland pour qu'un éventuel titre de champion ait plus de valeur, Damian Lillard n'avait pas caché récemment que les Blazers et lui allaient devoir prendre une décision prochainement. Si la franchise décide de miser sur la jeunesse et sur une reconstruction, il est probable que "Dame" obtienne un bon de sortie.

On n'en est pas encore là et Portland a désormais un nouvel atout dans sa manche avec ce pick n°3, que ce soit pour dénicher une pépite ou pour l'échanger contre des éléments plus expérimentés

Damian Lillard annonce la couleur : il devra prendre une décision si Portland ne fait rien