Damian Lillard ne dira sans doute jamais officiellement qu'il songe à un trade. Ce n'est d'ailleurs probablement toujours pas le cas, malgré la deuxième partie de saison catastrophique des Blazers et leur tanking éhonté des dernières semaines. Le meneur de Portland semble vouloir laisser encore une chance à son front office de monter une équipe qui tient la route la saison prochaine.

De passage en duplex sur le plateau d'ESPN avec Stephen A. Smith, Lillard a une nouvelle fois répondu aux interrogations sur son envie ou non de poursuivre l'aventure en Oregon. Le message est clair. Si rien n'est fait pour que l'équipe soit compétitive la saison prochaine, ça ne pourra pas continuer comme ça, malgré sa légendaire fidélité.

"Je ne fais du tout de menace. Je ne dis pas qu'ils sont sous pression. Je dis juste que si on n'arrive pas à faire ces choses, si on ne peut pas faire de choses significatives, on aura aucune chance d'être compétitifs à ce niveau. Je ne serai pas le seul qui devra prendre une décision. La franchise aussi, devra le faire.

Est-ce qu'ils ont envie de miser sur la jeunesse ? Ou est-ce qu'ils vont tenter de boucler quelque chose ? On est un peu entre deux chaises, pas encore totalement tournés vers l'une ou l'autre de ces options. Tout le monde a envie de gagner. Je crois mériter cette opportunité.

J'ai confiance dans le fait que l'on va s'appliquer à faire ces choses-là durant l'intersaison. Je pense que c'est l'intersaison la plus importante depuis que je suis ici".