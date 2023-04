Le CQFR se réinvente : toute la nuit NBA en 20 minutes chrono

Les médias BasketSession et REVERSE continuent d'évoluer. Anciens de ce « game » depuis plus d'une décennie, que ce soit via un forum, des magazines, des livres, un site internet ou maintenant nos MOOKS, les membres de notre rédaction se sont lancés depuis plusieurs mois maintenant dans la création de Podcasts disponibles sur YouTube mais aussi sur toutes les plateformes de streaming.

Et à l’aube des playoffs, nous voilà prêts à franchir une nouvelle étape. C’est dans l’optique de pousser encore un peu plus loin l’analyse et d’offrir une vision plus large ou plus accessible à notre communauté que nous avons décidé de diversifier notre catalogue vidéo avec l’instauration d’un nouveau format. Pas n’importe lequel.

Le CQFR (Ce Qu’il Fallait Retenir de la nuit NBA), papier phare du matin sur BasketSession.com, sera donc désormais aussi disponible en version vidéo. En gardant les mêmes principes, à savoir décrypter les faits marquants de l’actualité du basket nord-américain, mais avec cette fois-ci une version pour ceux qui n’aiment pas lire ou préfèrent écouter et/regarder.

CQFR : SGA et LaVine stars du play-in, OKC et Chicago restent en vie

C’est aussi pour nous l’occasion de rebondir sur des éléments que nous avons vu ou qui ont retenu notre attention en regardant les matches. On sait qu’il est parfois difficile d’être passionné de NBA et de suivre toutes les rencontres la nuit et c’est pourquoi nous vous proposons ce débrief de 15 à 20 minutes au cours desquelles nous pouvons éventuellement pousser certaines analyses.

Plus qu’un remplaçant du CQFR papier (enfin digital…), c’est plutôt son complément. Et ce sera donc un point quotidien sur notre chaîne YouTube en semaine, avec un débrief XXL du weekend les lundis matins. On vous invite à checker tout ça, d'autant que vos premiers retours ont été extrêmement enthousiasmants.

On vous laisse avec les deux premières éditions. Peace.

Le CQFR sur votre plateforme de streaming

Le CQFR vidéo de la veille : Les Lakers s'arrachent, les Hawks créent la surprise

