Est-ce l’été de la rupture pour Damian Lillard et les Blazers ? La question revient chaque année et la réponse est, jusqu’ici, toujours la même. Cela n’empêche pas les fans de rêver. Le meneur, qui se prépare à jouer sa 11e saison à Portland, a lui-même alimenté les rumeurs en assumant sa préférence pour le Heat en cas de transfert, plutôt que les Nets, les Knicks ou les Celtics.

« Miami, évidemment », a-t-il vite tranché, confronté à tous ces scénarios dans une interview pour « The Last Strand ». Lillard a notamment expliqué cette décision par son amitié avec Bam Adebayo. Le succès de l’équipe, qui dispute ses deuxièmes Finales NBA en quatre saisons, est sans doute une autre raison.

Brooklyn est également à ses yeux une « autre évidence », qui s’impose en partie à cause de sa relation avec Mikal Bridges. Après avoir glissé un rapide compliment sur l’effectif des Nets et du Heat, le meneur a refusé de se pencher sur le cas de New York et de Boston.

Damian Lillard, les Blazers veulent toujours construire autour de lui

Damian Lillard veut rester aux Blazers, mais à une condition

Damian Lillard ne dévie pas de sa ligne et aimerait rester dans l’Oregon. Il pose toutefois une condition logique : la victoire. Et le septuple All-Star a laissé entendre qu’il pourrait véritablement demander son transfert si le front office ne faisait pas le nécessaire pour viser le titre.

« Je pense que j’ai été clair sur ce que je souhaite. Je veux avoir la possibilité de gagner à Portland », a-t-il réaffirmé. « Actuellement, nous avons une opportunité en termes d’assets pour construire une équipe capable de gagner. Ce serait mon choix n° 1. Mais si nous ne pouvons pas le faire, alors évidemment, comme je le dis depuis des mois maintenant, nous devrions avoir une autre conversation… »

Quels trades pour épauler Damian Lillard à Portland ?

Les Blazers disposent notamment du troisième choix de la Draft. Ils pourraient tenter de le transférer pour renforcer l’effectif autour de leur star. Ils pourraient aussi essayer d’échanger leurs jeunes prometteurs en échange de vétérans, ce que le meneur semble attendre.

Il reste, quoiqu’il arrive, au moins trois ans de contrat à Damian Lillard. Il disposera ensuite d’une option pour la saison NBA 2026-2027. Jusqu’ici, ses leviers restent plutôt limités pour forcer son transfert, mais Kevin Durant a prouvé que ce n’était pas un problème insurmontable cette année. Le flou persiste avant l’intersaison.

Lillard est fan de Jokic : « Peut-être bien le meilleur… »