Lillard est fan de Jokic : “Peut-être bien le meilleur”

Damian Lillard a lancé un live Instagram ce weekend et en a profité pour répondre à des questions tout en donnant son avis sur des sujets d'actualité en NBA. Le meneur des Blazers suit évidemment de près les playoffs, même si son équipe n'y a pas été conviée cette saison. Ce qu'il a vu de Nikola Jokic l'a poussé à faire les louanges du pivot de Denver, qualifié pour les Finales NBA et dans l'attente du vainqueur de la série entre Boston et Miami.

"Le Joker pourrait bien être le meilleur joueur de la ligue. Le meilleur joueur ne gagne pas toujours le MVP. Je pense qu'Embiid méritait de gagner cette année, mais le Joker, est peut-être bien le meilleur. C'est l'un des rares joueurs à pouvoir réussir un triple-double de manière organique. Il joue de la même façon à chaque match. Il est capable de marquer 45 points, de prendre 25 rebonds ou de faire 18 passes décisives. Et parfois il fait tout ça sur un seul match. Il y a aussi qu'il ne manque pas de tirs. Il est foutrement intelligent, est capable de shooter, de passer la balle, d'être collectif, tout en se souciant de la victoire et en restant humble. Il est fidèle à lui-même et il fait son truc. Il n'essaye pas de forcer pour être ton ami".

Si Damian Lillard venait à quitter les Blazers prochainement, Nikola Jokic est clairement un joueur avec lequel il pourrait envisager de collaborer. On n'en est pas là, puisque "Dame" n'a même pas officiellement demandé son trade, mais la simple idée de les voir collaborer est assez excitante. Mais s'il aime autant Jokic, c'est aussi parce que le Serbe joue pour la même équipe depuis ses débuts en NBA et n'a pour le moment jamais manifesté l'envie d'évoluer ailleurs ou de s'associer à d'autres stars.

Nikola Jokic répète que le basket n'est pas si important dans sa vie