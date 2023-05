Nikola Jokic répète que le basket n’est pas si important dans sa vie

Il y a les joueurs qui respirent et vivent uniquement par le basket. Et il y a Nikola Jokic.

La NBA a souvent mis en avant des joueurs à la mentalité jusqu'au-boutiste et quasi obsessionnelle en ce qui concerne le basket. Nikola Jokic n'est pas fait dans ce moule et c'est aussi ce qui le rend singulier et appréciable en tant que superstar. A quelques jours du début des Finales NBA, le joueur des Denver Nuggets a évoqué ce que sa paternité avait changé chez lui après une question à ce sujet en conférence de presse.

"Rien. Ce n'est pas quelque chose qui peut t'aider. Je le savais déjà avant, mais ça a juste confirmé que le basket n'est pas ce qui donne un équilibre à ma vie et ce ne sera probablement jamais le cas. C'est aussi pour ça que je l'apprécie. C'est parce que j'ai quelque chose de plus important que le basket à la maison. Je m'en doutais, mais la paternité m'a juste conforté dans cette opinion.

Est-ce que ça m'aide à garder la tête froide pendant la saison ? Oui, particulièrement quand tu as des mauvais jours. Le fait que ce tout soit normal à la maison est ce qu'il y a de mieux".

Nikola Jokic a aussi révélé qu'il n'avait regardé que le 1er quart-temps du game 5 entre les Celtics et le Heat, avant de partir en promenade avec sa fille. Au moment de ce passage devant les médias, il ne savait pas encore s'il allait regarder le game 6, puisqu'il avait prévu une soirée en famille...

Le Joker préfère généralement les courses de chevaux - et même conduire des sulkies lui-même - aux matches de basket à la télé. C'est aussi ce qui fait son charme, là où d'autres ne manqueraient en aucun cas un match de leur futur adversaire.

