LeBron James encense les Nuggets et Nikola Jokic

Après l’élimination des Los Angeles Lakers, LeBron James a tenu à féliciter Nikola Jokic et toute l’équipe des Denver Nuggets.

Auteur de 40 points, 10 passes et 9 rebonds lors du Game 4, LeBron James n’a pas pu éviter le sweep face à Nikola Jokic et ses Nuggets. Après l’élimination des Lakers, le « King » a donc tiré son chapeau à Denver et son leader.

« Anthony Davis et moi en parlions. Nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il s’agit de l’une des meilleures équipes, voire de la meilleure, contre laquelle nous avons joué pendant nos quatre ans ensemble », a-t-il souligné en conférence de presse. « C’est tout simplement bien orchestré, bien mis en place. »

Nikola Jokic et Denver historiques, quel avenir pour LeBron James ?

LeBron James à propos de Nikola Jokic : « Il est spécial »

Contre Los Angeles, Nikola Jokic a été impérial avec 27 points, 14,7 rebonds et 11,3 passes de moyenne, ainsi qu’une efficacité redoutable aux tirs. Le double MVP s’est même offert l’un des records du grand Wilt Chameberlain au passage. Il a été, de loin, le meilleur joueur de la série.

« Je sais à quel point Jokic est exceptionnel », a expliqué LeBron James. « Vous êtes toujours en déséquilibre quand vous défendez un joueur comme lui à cause de sa capacité à marquer, prendre les rebonds, tirer. Il voit les actions avant qu’elles ne se produisent. Il n’y a pas beaucoup de gars comme ça dans notre ligue. »

« Vous saviez donc déjà que vous alliez affronter une bête dès le début de la série, et pas seulement à cause de son jeu », a ajouté l’ailier des Lakers. « Tout le monde s’intéresse à ses statistiques, mais je ne pense pas que beaucoup de gens parlent de la partie mentale de son jeu. Peut-être qu’on n’en parle pas parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais moi je le comprends. Il est spécial. »

LeBron laisse planer un doute : et s'il disait stop ?