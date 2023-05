La mort, les impôts et les triple-doubles de Nikola Jokic. C'est inévitable. Le pivot serbe est une machine à empiler points, rebonds et passes. Encore 30, 14 et 13 dans ces catégories respectives lors du Game 4 gagné contre les Los Angeles Lakers la nuit dernière. Son huitième triple-double des playoffs, soit un nouveau record NBA. En effet, il en compte désormais un de plus que Wilt Chamberlain en 1967. Et battre un record de Chamberlain est généralement le signe d'un accomplissement immense.

Nikola Jokic just broke the record for most triple-doubles in a playoff run. He has eight, one more than Wilt Chamberlain had in 1967. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 23, 2023

Nikola Jokic a compilé 3 triple-doubles sur les 4 matches des finales de Conférence Ouest. Son impact sur le jeu est total et ce ne sont pas simplement des statistiques gonflées. D'ailleurs, les Denver Nuggets ont gagné à 7 reprises au cours des 8 triple-doubles du bonhomme. Et dire que certains ne voulaient pas lui donner un troisième MVP de suite sous prétexte qu'il n'avait pas encore passé le cap des finales de Conférence... Il a toujours été un performeur en playoffs et il réalise une campagne absolument légendaire avec 29,9 points de moyenne à 53% aux tirs, 47% à trois-points, 13,3 rebonds et 10,3 passes.

