Damian Lillard, comme chaque intersaison ou presque, se retrouve au centre des rumeurs de transfert. Plus le temps passe et plus la perspective d’un départ des Blazers devient crédible. Si bien que son ancien coéquipier, CJ McCollum, pense qu’il a peut-être passé sa dernière saison à Portland.

« Si je devais parier, je dirais que c’est la dernière fois que nous l’avons vu là-bas », a lancé l’arrière des Pelicans, sur le plateau de First Take. Avant de tempérer : « Mais je ne suis pas du genre à parier et je pense qu’il va laisser les choses se faire. »

Selon l’ancien second du meneur, les Blazers vont envisager les deux possibilités qui se présentent à elle. C’est-à-dire celle de construire une fois encore autour de Damian Lillard et celle de repartir sur de nouvelles bases.

« La franchise est à un tournant. Elle doit prendre une décision », a esquissé McCollum. « Tu as Shaedon Sharpe, Anfernee Simons, le 3e choix de la draft. Tu as plusieurs pièces autour desquelles construire et appuyer sur le bouton “recommencer”. Ou tu peux essayer de récupérer un joueur ou des joueurs autour de Dame pour viser un titre. »

« Le marché va décider de ce qui arrive ici », a-t-il analysé. « Je ne pense pas qu’il va demander à partir. Mais en fonction de ce qui se passe jusqu’à la Draft, s’ils ne sont pas en position d’avoir ce que l’on considère comme une équipe qui vise le titre… Je pense qu’ils auront une discussion où ils essaieront de décider ce qui est le mieux pour lui et où il devrait aller. »

