L’inspiration inattendue de D’Angelo Russell

D'Angelo Russell a été drafté en deuxième position en 2015 et il est arrivé en NBA avec l'étiquette de future star. Il a d'ailleurs plus ou moins atteint ce statut en franchissant la barre des 20 points par match et en étant nommé All-Star avec les Brooklyn Nets. De retour aux Los Angeles Lakers, une équipe qui joue le titre, le meneur occupe un rôle différent. Il peut mettre 30 points de temps à autre mais son utilité est parfois plus difficile à évaluer les soirs où l'adresse le fuit. Surtout qu'il évolue avec d'autres ball handlers de premiers plans comme LeBron James et Austin Reaves.

Pour gagner en régularité et éviter de se retrouver mis sur le banc comme ce fut le cas par moments lors des derniers playoffs, le joueur de 27 ans s'est trouvé un modèle un peu particulier.

"Mon inspiration, c'est Derrick White. Je veux être Derrick White. Il ne reçoit pas assez de crédit pour tout ce qu'il fait. C'est un gars qui impacte le jeu de son équipe. C'est ce que je veux être", souligne l'intéressé.

Une déclaration qui fera plaisir à Derrick White, bien sûr, mais surtout au coach des Lakers Darvin Ham et à leurs supporters. On ne peut qu'encourager D'Angelo Russell à s'inspirer d'un guerrier comme l'arrière des Boston Celtics.