D’Angelo Russell a eu du mal avec Ham à cause de Schroder

On le sait, D'Angelo Russell revient de loin aux Los Angeles Lakers. Tout de même prolongé l'été dernier malgré des Playoffs décevants, le meneur a longtemps été annoncé sur le départ via un trade en décembre et en janvier.

Mais de son côté, l'ex-joueur des Brooklyn Nets a répondu sur le terrain. Performant, il a représenté l'une des satisfactions des Californiens sur les derniers mois. Au point de conserver sa place dans l'effectif des Angelenos.

Et au moment de revenir sur ses difficultés en PO l'an dernier, Russell a reconnu des problèmes afin de développer sa relation avec son coach Darvin Ham. Pour lui, il ne pouvait pas créer un lien avec son entraîneur en raison de Dennis Schroder.

En effet, l'Allemand connaissait Ham depuis une précédente expérience aux Atlanta Hawks et les deux hommes avaient donc des échanges plus fluides.

"Sa relation avec Darvin est la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir de relation avec Darvin. Quand j'étais en difficulté, j'aurais pu venir voir l'entraîneur et lui dire : 'Voilà ce qu'il faut faire, je peux t'aider'. Au lieu de cela, il n'y a pas eu de dialogue...

Je l'ai simplement accepté. Nous avons pris un sweep, je suis là et lui non. Et j'aime nos chances", a assuré D'Angelo Russell pour ESPN.

Pour rappel, D'Angelo Russell était tout de même titulaire sur les trois premiers matches (8/27 aux tirs) contre les Denver Nuggets en finale de la Conférence Ouest. Il avait été seulement mis sur le banc, au profit de Schroder, pour le Game 4.

A lui désormais de prouver qu'il peut répéter, sur la durée, ses récentes performances.

D’Angelo Russell, la réponse d’un véritable tueur