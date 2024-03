D’Angelo Russell, la réponse d’un véritable tueur

Sans LeBron James, au repos à cause de sa cheville, les Los Angeles Lakers ont pris le meilleur sur les Milwaukee Bucks (123-122). Le grand artisan de cette victoire ? D'Angelo Russell. En feu, le meneur a inscrit 44 points, dont 21 dans le dernier quart-temps, pour faire la différence.

Régulièrement annoncé sur le départ des Angelenos en décembre, le joueur de 28 ans a répondu de la meilleure des manières : sur le parquet. Performant depuis janvier, il a ainsi conservé sa place dans l'effectif californien lors de la deadline des trades en février.

Libéré, il continue ainsi de faire du bien aux Lakers en saison régulière.

"Sur le terrain, j'ai toujours senti que j'étais capable de faire des choses, et le fait d'être chaud rend les choses un peu plus excitantes. En dehors du terrain, vous savez tous ce que j'ai vécu. L'humiliation publique n'a rien fait d'autre que de me transformer en l'assassin que vous voyez aujourd'hui.

Je ne manque jamais de confiance. Je ne crains jamais la confrontation. Et je veux donc tout ça... J'ai confiance en ce que j'apporte à ce jeu, alors quelle que soit la salle dans laquelle j'entre, je suis confiant", a assuré D'Angelo Russell devant les médias.

Décrié pour son manque d'impact en Playoffs, l'ex-élément des Brooklyn Nets reste un formidable joueur offensif en SR. Et pour viser un billet direct en Playoffs, les Lakers comptent beaucoup sur D'Angelo Russell.

L’inspiration inattendue de D’Angelo Russell