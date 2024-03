Les résultats de la nuit en NBA, celle de D'Angelo Russell

Pelicans @ Sixers : 103-95

Hornets @ Wizards : 100-112

Timberwolves @ Cavaliers : 104-113 (a.p.)

Magic @ Knicks : 74-98

Hawks @ Grizzlies : 99-92

Heat @ Thunder : 100-107

Bucks @ Lakers : 122-123

Rockets @ Trail Blazers : 123-107

- Sans LeBron James, mis au repos à cause de sa cheville, les Los Angeles Lakers ont tout de même dominé les Milwaukee Bucks (123-122). Un succès qui porte la marque de D'Angelo Russell ! Auteur au total de 44 points (son record cette saison), le meneur a pris les choses en main dans le 4ème quart-temps avec 21 points !

En feu, l'ex-joueur des Brooklyn Nets a même marqué un panier décisif à 5,9 secondes de la fin. Avant un contre de Spencer Dinwiddie sur Damian Lillard pour sceller la victoire californienne. Dans les dernières 73 secondes, D'Angelo Russell a donc enchaîné 8 points pour permettre aux siens de revenir et de l'emporter.

Dans une soirée "moyenne" pour Anthony Davis (22 points, 13 rebonds), gêné à l'épaule après un contact, il a brillé en étant également épaulé par Austin Reaves (18 points). En face, malgré le duo Giannis Antetokounmpo (34 points, 14 rebonds, 12 passes décisives) - Lillard (28 points), les Bucks enchaînent une seconde défaite consécutive.

DINWIDDIE BLOCKS DAME AT THE BUZZER 😱

- Dans la course au MVP, Shai Gilgeous-Alexander ne lâche rien ! Malgré un retard de 14 points, l'Oklahoma City Thunder a renversé le Miami Heat (107-100). Une victoire pour prendre les commandes de la Conférence Ouest.

Et sans surprise, SGA a été le moteur de ce retour en force en inscrivant 23 de ses 37 points après la pause. Epaulé par Jalen Williams (15 points) et Josh Giddey (11 points), le Canadien a encore impressionné son monde en étant inarrêtable sur le plan offensif.

Pourtant, le Heat a pu compter sur un excellent Jaime Jaquez Jr (25 points) pour accompagner Jimmy Butler (20 points, 10 rebonds, 8 passes décisives). Mais la faillite de Bam Adebayo (5 points à 1/9 aux tirs) a plombé les Floridiens... A noter les débuts intéressants de Patty Mills : 13 points en 16 minutes.

Le titre à OKC ? Shai Gilgeous-Alexander se donne 5 ans…

- Si OKC a pris la tête à l'Ouest, c'est aussi car les Minnesota Timberwolves ont perdu face aux Cleveland Cavaliers (104-113, a.p.). Au bout du suspense, les Wolves se sont inclinés lors d'une prolongation (7-16).

En l'absence de Karl-Anthony Towns, blessé, Naz Reid (34 points) a réalisé son record en carrière. Mais Anthony Edwards a eu du mal à enchaîner en back-to-back : 19 points à 7/27 aux tirs. Et malgré ses 17 rebonds, Rudy Gobert (7 points) n'a pas compensé les difficultés offensives de son leader.

Et en réalité, le Français a même pénalisé son équipe avec son éjection pour 6 fautes à 27 secondes de la fin et une faute technique concédée (pour égaliser à 97-97) en raison de sa frustration. En face, le duo Darius Garland (34 points) - Jarrett Allen (33 points, 18 rebonds) a fait de gros dégâts.

Auteur de son record en carrière, le pivot a notamment marqué 10 points en prolongation pour faire la différence. Une victoire sans Donovan Mitchell, Evan Mobley et Max Strus, tous à l'infirmerie.

Listen it was dumb, but Rudy Gobert getting a T for making the money gesture is hilarious pic.twitter.com/tHuff6CxZa

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) March 9, 2024