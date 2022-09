Danilo Gallinari, un second examen terrible pour l’Italien !

Quel immense coup dur pour Danilo Gallinari ! Avant l'Eurobasket avec l'Italie, l'ailier des Boston Celtics a été victime d'une blessure au genou sur une action sans le moindre contact. Alors que le pire était envisagé, les premiers examens réalisés par le staff transalpin ont été rassurants : une déchirure du ménisque.

Il s'agissait d'un moindre mal dans une telle situation. Cependant, la franchise du Massachussetts a souhaité réaliser un second examen. Et cette fois-ci, le verdict a été terrible : une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

Exactement la même blessure déjà contractée par Gallinari en 2013.

"J'ai vécu une semaine difficile en apprenant la gravité de ma blessure. Ce jeu signifie tout pour moi et ne pas pouvoir me retrouver sur le terrain avec mes coéquipiers des Celtics fait mal. J'ai l'intention de donner tout ce que je peux aux Celtics et à mes coéquipiers dans notre quête d'un titre.

Je vais travailler sans relâche avec le staff des Celtics pour revenir sur le terrain dès que possible. Et j'apprécie le soutien indéfectible des fans, de mes coéquipiers et de toute la famille NBA", a commenté Danilo Gallinari.