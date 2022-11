Depuis le showcase des Mets à Las Vegas, le monde entier n'a que le nom de Victor Wembanyama à la bouche. Il faut dire qu'entre ses deux matches impressionnants contre la team Ignite, ses prestations en Betclic Elite et ses débuts en équipe de France, le probable n°1 de la Draft 2023 n'a pas déçu. Il s'agirait quand même de ne pas oublier celui qui sera sans doute son dauphin en juin prochain : Scoot Henderson.

Le meneur de G-League fait moins parler de lui en cette fin d'année, mais il n'en reste pas moins un talent assez phénoménal. Au sein d'une équipe qui avait perdu ses trois premiers matches, Henderson a livré sa plus belle prestation à ce jour depuis qu'il est sorti du lycée. Menée de 18 points, la team Ignite a renversé (125-115) les Santa Cruz Warriors pour décrocher son premier succès de la saison. Scoot Henderson a orchestré le comeback et compilé 18 points, 16 passes et 6 rebonds, à 8/19.

Le jeune point guard a montré des séquences éléctrisantes qui devraient convaincre l'équipe qui choisira en deuxième position à la Draft de miser sur lui. Son interception suivie d'un gros dunk pour permettre à son équipe de passer en tête dans le 4e quart-temps a notamment marqué les esprits. Son entente avec l'Australien Mojave King (28 pts) aussi.

Scoot Henderson was UNBELIEVABLE for the @gleagueignite, leading them to the win from down 18 at the half!

⚡ @thereal013: 18 PTS, 6 REB, 16 AST (career high) pic.twitter.com/bAWr9lOHRJ

— NBA (@NBA) November 13, 2022