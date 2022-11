Depuis l'explosion sportive et médiatique de Victor Wembanyama, tout le monde est à peu près unanime. Le garçon est un prospect unique en son genre et a de grandes chances de réussir une carrière phénoménale en NBA. Rares sont ceux qui admettent être un peu agacés par la hype autour du jeune intérieur de Boulogne-Levallois. Laurent Sciarra fait partie de ceux-là.

L'ancien international français a exprimé sa lassitude à ce sujet sur le plateau de La République des Pyrénées TV, dans l'émission "On se dit les choses", dont vous pouvez retrouver l'épisode en intégralité ICI. Fidèle à ses habitudes, l'ex-meneur des Bleus n'a pas fait dans la langue de bois.

"Tu veux quoi comme réponse ? La vraie ? Ça me fatigue, grave. Voilà, c'est tout. On a eu un hyper phénomène avec Mbappé et on veut la même chose avec ce garçon.

Tant mieux qu'il soit numéro un de la Draft. Tant mieux que grâce à Vincent Collet il joue 25 à 30 minutes avec Levallois, un club qui ne fait pas de Coupe d'Europe, et qu'il fasse ses gammes. Tant mieux. Et donc, les 11, 12 ou 13 autres qui sont là on n'en parle pas ? Vincent Collet qui fait un travail de dingue depuis des années, on n'en parle pas ? Lui fait la une des journaux et on ne parle que de lui. C'est Mbappé. Mbappé bis. Moi, ça me fatigue, ça.

Un sacrifice pour donner de la visibilité à l'ensemble ? Mais ça suffit ça ! Ses agents en font assez des sacrifices. Ils font du très bon boulot pour lui, c'est bien. Numéro un de la Draft, parfait. Un contrat à 100 millions la saison, parfait. Mais moi, quand on sort un individu d'un sport collectif, ça a le don de me gonfler grave. Encore plus là alors qu'il est jeune.

On l'a fait avec Tony Parker. On l'a fait avec Boris Diaw. Mais ce sont des gars qui avaient fait plus que leurs gammes. Quand tu es champion NBA, tu as droit à certains égards. Là, je trouve que la hype, comme disent les jeunes, est gigantesque. Les gens disent qu'on n'a jamais vu ça, avec son gabarit... C'est bien, mais elle est encore longue la route, hein... Tu n'as que 18 ans".