Dante Exum de retour en NBA !

Et si c'était l'une des signatures les plus sous-estimées de l'été ? Les Dallas Mavericks ont offert un contrat garanti à Dante Exum, le cinquième choix de la draft 2014. Gêné par des blessures (encore aujourd'hui) et sans doute pas assez préparé pour le monde pro dans lequel il a débarqué à 18 ans à l'époque, l'Australien a déçu en NBA. Il a compilé 5,7 points en 247 matches pour deux franchises différentes, le Utah Jazz et les Cleveland Cavaliers, avant de s'exiler en Europe. Un changement d'air qui lui a fait du bien.

Exum a fait des saisons solides à Barcelone puis au Partizan Belgrade. Il tournait même à plus de 11 points par match et 46% à trois-points en Serbie. Désormais âgé de 27 ans, le combo guard est prêt à revenir dans la grande ligue. Les Mavericks mettent ainsi la main sur un joueur susceptible d'évoluer avec ou sans le ballon, un fort défenseur qui pourrait être un complément idéal à Luka Doncic.

La franchise texane nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir et elle fait du bon boulot depuis le coup d'envoi de la Free Agency. Kyrie Irving a prolongé, Richaun Holmes était déjà arrivé le soir de la draft, Seth Curry a signé... le roster qui se met en place a du sens.