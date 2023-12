Darius Garland et Evan Mobley absents plusieurs semaines !

Les Cleveland Cavaliers ont connu deux mauvaises nouvelles avec les blessures de Darius Garland et Evan Mobley.

La saison des Cleveland Cavaliers vient peut-être de connaître un tournant. Auteurs de performances mitigées jusqu'à maintenant, les Cavs vont en plus devoir faire sans Darius Garland et Evan Mobley !

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le meneur souffre d'une fracture de la mâchoire. Une blessure contractée lors d'un choc avec l'intérieur des Boston Celtics Kristaps Porzingis jeudi. Il devrait ainsi connaître une indisponibilité de plusieurs semaines.

De son côté, l'intérieur va subir une arthroscopie au genou gauche, selon l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski. Cette fois-ci, la durée de son absence est plus concrète : 6 à 8 semaines. Bien évidemment, les absences combinées des deux hommes risquent de faire très mal à Cleveland.

Jusqu'à maintenant, les Cavaliers occupent seulement la 9ème position de la Conférence Est avec un bilan de 13 victoires et de 12 défaites. Et sans Darius Garland et Evan Mobley, les autres joueurs vont devoir connaître une sérieuse montée en puissance.

On pense bien évidemment à Donovan Mitchell, qui va devoir prendre ses responsabilités. En tout cas, Cleveland a désormais un objectif clair : limiter les dégâts dans les prochaines semaines pour rester dans la course aux Playoffs à l'Est.

