Darvin Ham “déconnecté de ses joueurs”, c’est bientôt la fin ?

Darvin Ham, à l'image de ses joueurs la saison dernière, avait fait une deuxième partie de saison et des playoffs de haut niveau. Pour son premier poste de head coach, l'ancien joueur NBA avait montré une belle capacité d'adaptation et de réaction. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas aussi bien en ce moment chez les Los Angeles Lakers, particulièrement pour Ham. D'après The Athletic, la situation est tendue entre le coach des Lakers et ses joueurs, à tel point que la question de son avenir se pose déjà en interne. Selon Shams Charania et Jovan Buha, qui co-signent l'article en question, il existe une "déconnexion grandissante" entre Darvin Ham et son vestiaire. Pas moins de six sources directement liées aux Lakers, évidemment sous couvert d'anonymat, ont fait état de cette incompréhension et de ce qui prend le chemin d'une rupture.

Les joueurs seraient lassés et agacés par les changements constants dans la rotation et l'incapacité de Darvin Ham à trouver une formule satisfaisante puis à s'y tenir. Les Lakers ont ainsi joué avec un dixième cinq différent la nuit dernière, lors de la défaite à domicile contre Miami. Sur les trois derniers matches, les Angelenos ont débuté avec... trois cinq de départs différents, ce qui montrent que la situation n'est pas stabilisée. Les mêmes sources rapportent que la mise au banc de D'Angelo Russell et le choix de Ham de se passer d'un deuxième manieur de ballon depuis le 23 décembre ont fait tiquer le groupe, ses cadres et une partie du front office.

On ne sait pas encore si le siège sur lequel est assis Darvin Ham est éjectable, mais il est probable que la direction n'attende pas que le bilan se dégrade (16 victoires, 17 défaites). Il y a aussi la possibilité de remodeler l'effectif, mais Rob Pelinka choisira peut-être cette fois de changer de coach plutôt que faire exploser son effectif comme avant la deadline 2023.

Pour l'heure, les Lakers sont 10e à l'Ouest, avec le même bilan que Golden State, 11e. LeBron James n'a pas souhaité répondre aux questions des médias après la défaite contre Miami et la frustration du King, que l'on sentait déjà grandissante ces dernières semaines, continue vraisemblablement de s'installer.