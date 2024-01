Darvin Ham n’a pas l’impression d’être sur la sellette

Les Los Angeles Lakers se trouvent dans une crise profonde. Avec 10 défaites sur les 13 derniers matches, les hommes de Darvin Ham ne répondent plus depuis le sacre en NBA Cup. Et forcément, cette situation fragilise le coach des Angelenos.

Depuis plusieurs jours, l'entraîneur des Lakers fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un éventuel licenciement. En interne, la situation serait tendue entre Ham et ses joueurs, avec une "déconnexion grandissante" entre les deux camps.

Et pourtant, de son côté, Ham n'a pas l'impression de se retrouver en danger.

"Je suis solide. Ma boss, Jeanie Buss, notre président, Robert Pelinka, nous sommes tous d'accord. Tant qu'ils ne disent pas le contraire, je pense que ça va. Je sais ce qu'ils pensent de moi et de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Cela ne me dérange pas que les gens critiquent le travail que je fais. Tout ce que je fais, c'est garder la tête baissée et continuer à faire mon travail jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Il faut donc être solide dans ce que l'on dit et ne pas y mêler d'attaques personnelles.

C'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de devenir entraîneur et j'ai côtoyé des gars formidables qui ont bien géré la situation et des coachs qui l'ont moins bien gérée. Mais moi ? Je suis solide. J'ai traversé des tas de choses dans ma vie et c'est une promenade de santé. Croyez-moi", a assuré Darvin Ham face aux médias.

Même solide, Darvin Ham va vite devoir se reprendre pour conserver son poste.

L’agitation de Darvin Ham suscite des doutes aux Lakers…