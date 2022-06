Darvin Ham a fait très bonne impression devant les médias depuis qu'il a été nommé head coach des Los Angeles Lakers. L'ancien adjoint de Mike Budenholzer à Milwaukee affiche pour l'heure un bon mix entre ambition et humilité. Par contre, en ce qui concerne le cas Russell Westbrook, on peut se demander si Ham n'est pas un peu trop optimiste. Lors de son passage sur ESPN avec Malika Andrews, le champion NBA 2004 (avec Detroit) a expliqué ce qu'il attendait de Westbrook. Et sa réponse en a surpris plus d'un...

"On a déjà beaucoup parlé de ça concernant Russell. Le mot qui est revenu le plus souvent est 'sacrifice'. Je veux qu'il redevienne le pitbull qu'il a été en défense. Tout découlera de ça et le fait que l'on implémente de nouvelles habitudes dans l'équipe lui sera bénéfique. Je veux qu'il donne le ton en défense pour notre équipe et qu'il défende, défende, défende... L'aspect physique du jeu est essentiel pour lui, comme il l'est pour quelqu'un comme Giannis. Je veux être sûr que Russell soit mis dans les conditions pour être compétitif physiquement en défense et qu'il défende à un niveau digne d'une équipe qui veut gagner le titre".

On apprécie l'originalité du projet - Russell Westbrook est un défenseur médiocre malgré ses qualités athlétiques - mais ce qui interpelle c'est que Darvin Ham sous-entend que le MVP 2017 a déjà proposé un niveau défensif d'élite. Même lors des belles campagnes avec le Thunder, Westbrook a toujours été un joueur à forte dominante offensive dont les errements de l'autre côté du terrain ont parfois porté préjudice. Depuis que son niveau est en chute libre, ses difficultés en défense sont encore plus visibles.

Peut-être Ham veut-il caresser Russ dans le sens du poil et lui proposer un challenge auquel il ne s'attendait pas pour enrayer sa spirale négative. Après tout, il semble impossible de trader Westbrook en l'état actuel des choses. Autant tenter le tout pour le tout pour essayer d'en faire un joueur utile avant la fin de son contrat. Pour ce qui est du "sacrifice", ce sera une autre paire de manches. Tous les derniers coaches de Russell Westbrook ont tenté de lui demander d'adapter son jeu et sa manière de fonctionner sur le terrain. Frank Vogel peut en témoigner, le meneur All-Star n'a pas fait preuve d'une très grande souplesse à ce niveau-là.

S'il parvient à redorer le blason de la maison Westbrook dans les prochains mois, Darvin Ham aura déjà marqué beaucoup de points tant le challenge est relevé.

Darvin Ham joined @malika_andrews on NBA Today to discuss Russell Westbrook's role next season: "I want him to get back to guarding at a championship level." pic.twitter.com/bR6q1XX3j4 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 6, 2022

