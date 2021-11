David Joerger s’éloigne des Sixers pour combattre le cancer

David Joerger, l'ancien head coach des Memphis Grizzlies et des Sacramento Kings, aujourd'hui assistant de Doc Rivers à Philadelphie, a pris la parole devant le reste du staff pour leur annoncer une nouvelle compliquée il y a quelques semaines. Joerger, 47 ans, a entamé une chimiothérapie pour lutter contre un cancer au niveau de la tête et de la nuque.

L'intéressé s'est montré très optimiste lors de son passage dans le podcast d'Adrian Wojnarowski et a voulu témoigner pour encourager les gens à passer des examens à la moindre alerte.

Les deux premières semaines de chimio ne sont pas horribles, mais ensuite c'est plus compliqué. Vous pouvez l'entendre à ma voix, je n'ai pas l'air en grande forme. Je vais progressivement avoir du mal à avaler, à parler et à garder la nourriture en moi. J'ai pris du plaisir à continuer de travailler, mais ça peut être parfois trop exigeant".

"Mon cancer a été détecté tôt. Je suis chanceux. Mes chances de guérison sont estimées à 90%. C'est très effrayant et un mauvais moment à passer, puisque je ne peux pas aller en déplacement avec l'équipe pour pouvoir suivre mon traitement. Je dois donc me mettre en retrait de l'équipe.

Dans un communiqué, Doc Rivers a apporté tout son soutien à son assistant-coach.

"Dave n'est pas uniquement l'un des coaches les plus talentueux et respectés de toute la NBA. C'est aussi un excellent ami, collègue, mari et père. Cette positivité, cet enthousiasme et cette ténacité qui ont fait de lui un coach à succès vont le porter dans son combat contre le cancer".