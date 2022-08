A quel moment sait-on qu'il est temps d'arrêter sa carrière ? Tous les joueurs NBA ont vécu cet instant où la décision s'est imposée d'elle-même. Alex Kennedy de Basketball News a recueilli le témoignages de quelques ex-athlètes NBA ou WNBA, sur ce fameux jour où ils se sont rendus compte que dire stop était inévitable.

Le récit le plus précis et qui concerne aussi le joueur le plus récent du panel, c'est celui de David West. L'ancien All-Star et joueur-clé de New Orleans, Indiana ou Golden State, qui fête ses 42 ans aujourd'hui, raconte.

"Lors de ma saison à San Antonio (2015-2016, NDLR), j'avais de bonnes jambes et mon corps répondais. J'avais aussi perdu du poids, donc je me sentais bien. C'est sur mes deux saisons avec les Warriors que j'ai senti la différence. Un soir, on jouait à Philadelphie et il faisait froid. Steve Kerr m'a dit : 'Ce soir, tu dois défendre sur Joel Embiid mon vieux'. J'avais 37 ans. Quand tu es jeune, tu peux aller au contact des gars, les bousculer. A 37 ans, je n'essayais même pas. Pendant le match, je me disais : si j'ai un accrochage avec ce mec dans une mauvaise position, il pourrait me casser le dos d'un seul coup.

Roy Hibbert, un All-Star brisé par les réseaux sociaux et Andrew Bynum ?

Puis il y a eu un match où j'ai encore plus ressenti ça lors de ma dernière saison. Il faisait encore froid. Quand tu fais ma taille et qu'il fait froid, le simple fait de s'échauffer est un combat. Je n'arrivais pas à me mettre en condition le matin, déjà. Pendant ce match contre les Lakers, j'ai essayé de poster Josh Hart quelques fois parce qu'il m'avait attaqué à plusieurs reprises dans les premières minutes. Il m'est littéralement passé dessous et je n'ai jamais pu le poster. Pendant tout le match, je me suis dit : 'Si tu n'es pas capable de bouger ce mec, il faut t'arrêter'. Je me souviens aussi d'une fois où on avait joué contre Giannis Antetokounmpo. Je me suis dit : 'Tu n'as rien à faire sur le terrain avec un mec comme ça en face. Il est l'heure, David, il est l'heure'."

David West a quand même réussi à terminer sa carrière sur deux bagues de champion et avec deux participations au All-Star Game. Un statut officieux, aussi, de mec que les adversaires avaient le moins envie d'embrouiller sur le terrain...