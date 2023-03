De’Aaron Fox défonce la NCAA : “Les arbitres et les coaches sont mauvais”

Il fut un temps où De'Aaron Fox était l'une des attractions de la NCAA, lors de son année à Kentucky avec John Calipari. Si beaucoup de joueurs NBA continuent de suivre avec passion le Tournoi NCAA et les matches de leur ancienne fac, c'est un peu plus compliqué pour le meneurdes Sacramento Kings, comme il l'a expliqué sur ABC avant la rencontre de samedi face au Jazz.

"Je zappe vite fait sur les matches NCAA. Je n'arrive pas à les regarder en entier. C'est vraiment dur. L'adresse au shoot n'est pas la même que chez les pros, évidemment. Les arbitres sont mauvais. Beaucoup de coaches sont mauvais. Je ne supporte pas ça".

Avec les Wildcats, De'Aaron Fox avait atteint l'Elite Eight en 2017, échouant aux portes du Final Four contre North Carolina. On se souvient notamment de ses 39 points contre le UCLA de Lonzo Ball au Sweet Sixteen.

Le All-Star des Kings est concentré pleinement sur cette saison qui va voir son équipe se qualifier pour la première fois en playoffs depuis 17 ans et une défaite au 1er tour contre les Spurs.