De’Aaron Fox devrait être cité pour le MVP, Mike Brown explique pourquoi

Les Sacramento Kings sont cinquièmes de la Conférence Ouest et sur une dynamique plutôt positive. Au sein de cette équipe, on retrouve à nouveau un très bon De'Aaron Fox, qui tourne à 30.3 points, 6.4 passes et 4.7 rebonds de moyenne. Pourtant, on ne parle pas assez du meneur des Kings d'après son coach, Mike Brown. Ce dernier a sans doute raison et son argument pour mettre en lumière le faible traitement médiatique de son meneur paraît assez pertinent.

"Je vais commencer par vous poser une question. Qui est le seul joueur à avoir été deux fois joueur de la semaine depuis le début de la saison en NBA ? De'Aaron Fox, OK. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui n'est sur aucune des foutues listes des gens pour le MVP à l'heure actuelle ? De'Aaron Fox. Je n'en ai vu aucune. Montrez les moi", a déclaré Mike Brown devant la presse en marge du match contre les Pelicans la nuit dernière.

De'Aaron Fox a effectivement été nommé meilleur joueur de la semaine à l'Ouest pour la deuxième fois la semaine passée, après avoir déjà reçu cette distinction quinze jours plus tôt. Nikola Jokic, Stephen Curry, Anthony Edwards et Devin Booker ont tous été honorés à une reprise, mais n'ont pas réussi le doublé comme Fox. Idem à l'Est, où Tyrese Maxey, Jayson Tatum, Joel Embiid, Jalen Brunson, Paolo Banchero et Julius Randle ont été récompensés.

Il n'est pas impossible, à ce rythme, que l'ancien meneur de Kentucky fasse son entrée, au moins dans les mentions honorables, de notre prochaine MVP Race.

