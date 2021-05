De’Aaron Fox « frappé par un camion » par le Covid-19

Depuis la mi-avril, les Sacramento Kings évoluent sans De'Aaron Fox. Placé à l'isolement en raison du protocole sanitaire de la NBA, le meneur de jeu devait initialement rater 10 à 14 jours de compétition. Mais il n'a toujours pas réalisé son retour.

Pourquoi ? Car le joueur de 23 ans a été positif, avec sa compagne, au Covid-19. Et à l'occasion d'un entretien accordé à Sports Illustrated, le natif de Louisiane s'est rapidement confié à ce sujet. Pour décrire sa propre expérience, Fox a utilisé des mots forts en indiquant qu'il avait eu l'impression d'être "frappé par un camion".

Avec de nombreux symptômes, le jeune talent a vécu une période compliquée avec des maux de tête, des courbatures, des frissons et de la déshydratation. Pour autant, le leader des Kings a tout de même rassuré son monde en assurant qu'il avait bien récupéré.

Reste désormais à savoir si Fox va retrouver les terrains cette saison (4 matches). On le sait, plusieurs joueurs ont eu du mal à revenir après un test positif au Covid-19. On pense notamment à Jayson Tatum, Karl Anthony-Towns ou encore Evan Fournier.

Et surtout, les Kings, déjà éliminés de la course au play-in, ne jouent plus rien. Il n'y a donc aucun intérêt à précipiter le retour de De'Aaron Fox.

