Evan Fournier raconte comment le COVID l’handicape encore aujourd’hui

Evan Fournier vit des moments difficiles depuis plusieurs semaines. Transféré d’Orlando à Boston le soir de la deadline, le Français n’a jamais vraiment pu se mettre dans le rythme sous la tunique des Celtics. Déjà parce que ses débuts ont été différés en raison d’un faux test positif au COVID-19. Et ensuite parce qu’il a fini par effectivement attraper le virus.

Longtemps en quarantaine, le natif de Saint-Maurice est finalement revenu à la compétition le 23 avril dernier. Mais depuis, il peine à se mettre dans le bain. Sur les cinq matches disputés avant celui d’hier soir, il avait passait la barre des 10 points qu’à une seule reprise (11 pts à 4 sur 14) avec même deux sorties à deux petits points et une sans marquer dans le lot.

« Je me suis senti vraiment bizarre pour être honnête. Je voulais arrêter d’en parler parce que je me suis dit que ça pouvait m’aider. Mais le truc, c’est que j’ai comme une commotion cérébrale. Ça va un peu mieux maintenant mais j’étais gêné par la lumière et je voyais flou. Tout allait trop vite pour moi. C’est encore le cas aujourd’hui. J’ai vu une spécialiste et elle m’a donné des exercices à faire », raconte l’international tricolore.