De’Aaron Fox sera-t-il enfin All-Star cette saison ?

Les Sacramento Kings ne s’arrêtent plus de gagner ! L’équipe californienne est la formation du moment à l’Ouest et elle vient de repasser dans le top-5 de la Conférence en allant décrocher un sixième succès de suite en battant les Detroit Pistons (137-129) lundi soir. Avec encore une excellente prestation de De’Aaron Fox, auteur de 33 points et 7 passes décisives.

« Il joue le meilleur basket de sa carrière », assure Harrison Barnes au sujet de son coéquipier. « Il joue comme un All-Star. En attaque, en défense… ça montre que son travail estival porte ses fruits. »

Le meneur, qui fêtera ses 25 ans en décembre, se rapproche doucement de son pic. Il est effectivement plus fort que jamais avec par exemple 25,4 points (record en carrière) et surtout 55% de réussite aux tirs cette saison. Il converti aussi 38% de ses tirs à trois-points, prend 4,8 rebonds et distribue 6,4 passes de moyenne.

Les Kings en attaque, on n’avait plus vu ça depuis… 1984

Des statistiques dignes d’un All-Star. De’Aaron Fox est le poisson-pilote d’une attaque historiquement prolifique et d’une équipe talentueuse qui est clairement armée pour accrocher les playoffs – ou au moins le play-in – cette saison. Alors il est encore trop tôt pour réfléchir aux différentes sélections mais l’ancien cinquième choix de draft sera peut-être enfin appelé à disputer le match de gala prévu à Salt Lake City en février.

5 « guards » seront potentiellement retenus pour l’événement. Stephen Curry et Luka Doncic seront là, sauf blessures. Derrière, c’est un peu plus ouvert. Shai Gilgeous-Alexander marche trop bien pour être ignoré et il est peut-être légèrement devant Fox dans la hiérarchie actuelle, même si ça s’explique surtout par le fait que le Canadien dispose de tous les ballons au Oklahoma City Thunder. D’ailleurs, le bilan de son équipe peut jouer en sa défaveur.

Devin Booker devrait y être. Il reste ensuite une place à prendre entre Ja Morant, Damian Lillard et donc le meneur des Kings. Desmond Bane aura sa carte à jouer mais il paraît peu probable que les Memphis Grizzlies se retrouvent avec deux représentants. Les deux premiers nommés sont de vraies superstars… actuellement blessées. Avec même plusieurs semaines d’absence prévues pour Morant (mais aussi pour Lillard). Ça peut jouer en faveur de De’Aaron Fox. Mais même avec ses performances du moment, la concurrence reste décidément vraiment rude à l’Ouest.

Les Kings n’ont plus eu un All-Star depuis DeMarcus Cousins en 2017 (mais aussi 2016 et 2015). Avant ça, il faut remonter à l’année 2004 avec Peja Stojakovic et Brad Miller.

Les Kings, 3 raisons de croire à un historique retour en Playoffs