Les Kings, 3 raisons de croire à un historique retour en Playoffs

Les Sacramento Kings ont connu une traversée du désert absolument incroyable. Il s'agit d'ailleurs d'un record dans l'histoire de la NBA : 16 années sans disputer les Playoffs. Une série toujours en cours pour la franchise californienne.

Mais à l'image du trade réalisé l'an dernier pour Domantas Sabonis (avec le gâchis Tyrese Haliburton), les Kings veulent stopper cette spirale négative dès maintenant. Et petit scoop : ils peuvent avoir de l'espoir.

Car si cet exercice 2022-2023 avait très mal débuté (4 défaites consécutives), cette équipe a réussi à trouver son rythme. Et avec un style de jeu agréable, Sacramento se trouve dans le coup après 14 matches. Il y a vraiment des raisons d'y croire.

Mike Brown a déjà imposé son style

Tout d'abord, l'arrivée de Mike Brown a vraiment eu un impact sur le jeu de cette équipe. Fort de son superbe passage dans le staff de Steve Kerr aux Golden State Warriors, l'ex-assistant a débarqué aux Kings avec une volonté de pratiquer un basket particulièrement collectif.

Même si De’Aaron Fox reste à la base du projet, Sacramento tire sa force de la circulation du ballon. Avec 308,5 passes par match, les Californiens occupent le 5ème rang de la NBA dans ce domaine. Le leader ? Les Warriors de Kerr, l'inspiration directe de Brown.

"Quand le ballon bouge, tout le monde a une chance de le toucher. Il y a une synergie... Si vous touchez le ballon à chaque fois que vous vous déplacez sur le terrain, vous vous sentez bien dans ce que vous essayez de faire du côté de la défense, des rebonds et de toutes les autres tâches difficiles. Et plus il y a de gars qui touchent le ballon, plus ils ont l'opportunité de tirer. Et quand vous avez la possibilité de tirer, c'est comme si c'était un jeu d'enfant", a résumé Mike Brown.

Un résumé bien évidemment "simpliste" des préceptes diffusés par le coach des Kings. Il faut aussi dire qu'il a les joueurs pour mettre ce jeu en place. Outre des éléments capables de faire mal à longue distance, Brown peut aussi se reposer sur d'excellents passeurs pour créer les décalages.

On pense à Fox, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Sabonis ou encore Davion Mitchell. Et ce groupe a rapidement adhéré à son projet. Malgré un retard à l'allumage, les Kings viennent de gagner 5 matches consécutifs. S'ils parviennent à dominer les Detroit Pistons lundi, il s'agira de la meilleure série de l'équipe depuis 2004-2005...

"Ce groupe réagit vraiment bien à Mike, de façon remarquable, merveilleuse. Et ils s'amusent à jouer ensemble. Ce que je vois le plus, c'est qu'ils s'amusent comme des fous, avec leur style de jeu et ce qu'ils font sur le terrain. Et Mike est assez intelligent pour leur laisser de l'espace pour le faire. Ils étaient tout simplement une meilleure équipe de basket. Ils se sont vraiment impliqués", a souligné le coach des Spurs Gregg Popovich.

8 victoires sur les 10 derniers matches, un style plaisant et surtout gagnant, les Kings ont de la gueule !

De'Aaron Fox fait gagner son équipe

Mais même avec un projet collectif plaisant, difficile de prétendre à disputer les Playoffs sans un leader performant. Bonne nouvelle, les Kings ont un patron qui prend, de plus en plus, ses responsabilités. De'Aaron Fox. Tout n'est pas encore parfait dans son jeu, on pense à ses ballons perdus.

Cependant, à 24 ans, le meneur de jeu prend clairement ses responsabilités. Déterminé à rester à Sacramento pour changer la dynamique de cette franchise, il se donne les moyens de réussir. Sans exploser ses moyennes au niveau des statistiques, Fox tourne tout de même à 24,6 points, 6,3 passes décisives et 5 rebonds de moyenne.

Et surtout, il fait gagner, grâce à des performances constantes, son équipe. +9, +13, +15, +11, +36. Il s'agit de ses différentiels sur les 5 derniers matches (victoires) des Kings. Il a toujours mis son équipe dans le bon rythme, même dans des soirées plus difficiles pour lui au niveau de son tir.

"Il joue vraiment dur. Par le passé, il avait l'habitude se relâcher sur quelques actions, mais Mike ne laisse plus faire ça", s'est marré Malik Monk.

Effectivement, ça colle entre Fox et Brown. Encore une fois, il faut souligner l'état d'esprit du jeune "patron" des Kings. Déterminé à gagner, il ne s'est pas braqué par rapport à la volonté de son nouveau coach de mettre en place un style avec un partage de la gonfle plus important.

Au contraire, il en a compris les avantages. Et sans réduire son impact, cette nouvelle vision permet à Sacramento de passer un cap.

"Jouer contre un tel système, c'est difficile. On devient tout de suite difficile à défendre. Même extrêmement difficile quand tu sais que plusieurs gars peuvent prendre des tirs, que plusieurs gars peuvent faire le bon décalage et qu'ils sont tous prêts à passer pour un coéquipier ouvert", a d'ailleurs noté Fox.

Une mentalité qui peut tout changer pour les Kings.

Malik Monk se met en route

Pour éviter d'en faire trop, on a décidé de se limiter à trois raisons. Après le style Brown et le leader Fox, on aurait pu revenir sur les attentes autour du rookie Keegan Murray ou l'apport toujours propre de Sabonis. Mais à la place, le choix a été fait de mettre en lumière un bon choix des Kings sur cette intersaison.

Par le passé, il a été souvent facile (mais réaliste) de se moquer des erreurs dans la gestion de ce club. Mais pour le coup, les Californiens ont été inspirés au moment de miser 20 millions de dollars sur 2 ans pour Malik Monk cet été.

Avec sa belle saison aux Los Angeles Lakers, l'arrière a prouvé sa capacité à avoir un impact positif. Que ce soit à longue distance ou même avec le ballon entre ses mains. Avec le style prôné par Brown, il peut se régaler. Et même s'il a été parfois irrégulier, on sent une vraie montée en puissance dans ses performances.

La preuve avec sa sortie à 26 points (11/19 aux tirs) contre les Spurs.

"Malik est un gars qui peut commencer comme titulaire ou sortir du banc. Il est si talentueux... Il a changé beaucoup de matches pour nous. Il a été important pour nous pendant le crunch time", a insisté Brown.

Jusqu'à maintenant, il semble tout de même plus impactant en sortie de banc. En sachant qu'il peut bien évidemment finir le match à la place de Terence Davis. Avec son profil, l'ex-talent des Charlotte Hornets peut même s'imposer comme le "chef" de la "second unit".

Un moyen de faire souffler Fox à certains moments de la partie. Pour ensuite les associer dans le money-time. Pour résumer, les ingrédients sont présents pour permettre aux Kings d'avoir de l'espoir. Est-ce une garantie pour les Playoffs ? Non. La concurrence à l'Ouest est FOLLE.

Actuellement, les Kings occupent le 8ème rang... devant des mastodontes comme les Clippers ou encore les Warriors. Autant dire qu'il faudra une très grosse saison pour décrocher directement les Playoffs... Par contre, pour le Play-in, en continuant sur cette lancée, ils seront clairement dans le coup.

Et surtout, ils auront potentiellement une vraie chance de se qualifier. Les armes sont présentes et les performances prometteuses. Maintenant, il ne faut pas tout gâcher...

