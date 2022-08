Les Sacramento Kings n'ont pas disputé les playoffs depuis 2006 et De'Aaron Fox veut être le chef de file de l'équipe qui y retournera. Après les remous de la saison dernière, le départ de Tyrese Haliburton et l'arrivée de Domantas Sabonis, Fox veut tout casser et s'assurer que collectivement et individuellement, tout soit prêt pour le début de saison. Même à contrarier un peu les plans qu'il avait avec son épouse.

Reece Caldwell, ancienne joueuse de Texas Tech et compagne de De'Aaron Fox, a répondu à des fans qui se demandaient si le meneur des Kings travaillait assez durant l'intersaison.

"On a raccourci notre lune de miel pour rentrer à la maison et qu'il fasse ses workouts. Donc on ne peut pas dire qu'il s'en moque...", a expliqué Caldwell.

Fox et son épouse étaient en effet en Italie, où l'ancien de Kentucky n'a pas d'ailleurs pas manqué l'occasion d'aller travailler dans une salle locale. La nostalgie du parquet américain a dû s'emparer de lui, puisque le joueur de 24 ans a changé le programme familial et avancé son billet de retour pour bosser.

Souvent annoncé comme un candidat potentiel pour un trade ces derniers mois, De'Aaron Fox tournait à 23.2 points et 5.6 passes de moyenne à 47% au shoot la saison passée.

We’re cutting our honeymoon short to go back home to workout also lol can’t say he doesn’t care 💀 — Recee Caldwell (@Cee_Caldwell) August 18, 2022

