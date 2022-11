Power Ranking BS : Qui sont les favoris en NBA ? Quelle équipe est en danger ?

Les vrais candidats au titre

1. Milwaukee Bucks (10-3)

Même si Giannis Antetokounmpo et ses compagnons ont perdu la première place de la Conférence Est, ce sont eux qui ont fait la plus forte impression sur ce début de saison. Déjà parce que le Grec continue de progresser chaque année et il paraît encore plus fort que lors des deux campagnes qui l’ont menées au MVP. Mais surtout parce que les Bucks sont impressionnants défensivement.

Premiers aux rebonds, premiers aux nombre de points encaissés sur 100 possessions… cette équipe sait étouffer ses adversaires. La rotation est assez profonde – Javon Carter est une super pioche ! – les joueurs se connaissent bien et le groupe n’est même pas encore à pleine puissance puisque Khris Middleton n’a pas encore joué un match. Milwaukee va être très difficile à aller chercher.

2. Boston Celtics (11-3)

L’affaire Ime Udoka ne semble pas avoir affecté plus que ça les derniers finalistes. Leur montée en puissance se fait même ressentir semaine après semaine. Les bases sont solides à Boston. Les mêmes que la saison dernière. La défense est peut-être un peu moins tranchante pour le moment mais les Celtics ont de loin la meilleure attaque de la ligue avec 118 points marqués sur 100 possessions.

Ça s’explique en partie par Jayson Tatum. L’ailier est encore en train de franchir un cap pour devenir non plus seulement une superstar mais tout simplement l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. Il était déjà efficace l’an passé, il l’est encore plus aujourd’hui avec quasiment 32 points de moyenne à 49% aux tirs. Jaylen Brown est aussi très agressif et en réussite. Pour l’instant, tous les voyants sont au vert pour les Celtics.

Qu’est-ce qui se putain de passe ?

3. Golden State Warriors (6-8)

Il fallait une bonne dose de courage pour placer les Warriors sur le podium d’un Power Ranking après un premier mois désastreux pour les champions en titre, actuellement douzièmes de la Conférence Ouest alors que Stephen Curry pratique le meilleur basket de sa carrière. Peut-être justement pour ça. Parce qu’ils sont l’une des rares équipes à pouvoir se reposer sur un top-player de classe intersidérale.

Golden State reste un sacré bulldozer à domicile (6-1) mais les Dubs ont perdu leurs 7 rencontres disputées à l’extérieur. Dont certaines contre des « petites » équipes. C’est inquiétant. Il ne faut pas se contenter de penser que tout va rentrer dans l’ordre. Les jeunes ne sont pas au niveau. D’ailleurs, James Wiseman a été expédié en G-League et Moses Moody comme Jonathan Kuminga mangent régulièrement des « DNP. » Klay Thompson est en souffrance.

Défensivement, ce groupe affiche de sérieuses lacunes. Les Warriors sont parmi les cinq plus mauvaises formations du championnat de ce côté du parquet. Sur une série, ils restent peut-être au-dessus de 27 franchises NBA. Mais ils sont passés derrière les Bucks et les Celtics alors qu’ils faisaient office de grands favoris avant le coup d’envoi de la saison.

4. Los Angeles Clippers (8-7)

La question se pose surtout pour Kawhi Leonard, qui n’a finalement joué que deux matches avant de retourner à l’infirmerie, sans que personne ne comprenne réellement ce qui se passe. C’est ça le plus frustrant. Ce flou permanent autour de l’ailier des Clippers. Peut-il vraiment tenir le choc ? Parce que si c’est le cas, Los Angeles dispose d’une vraie armada.

Les joueurs de Tyronn Lue ont encore trouvé des ressources pour débuter avec un bilan légèrement positif malgré cette ombre qui plane au-dessus de leur tête. Au complet, ils peuvent vraiment viser les finales NBA. Pas sûr qu’ils soient un jour au complet cela dit.

« One piece away »

5. Phoenix Suns (8-5)

Les Suns sont discrètement repartis de l’avant, occupant même un moment la première place à l’Ouest. Leur bilan va souffrir des absences de Cameron Johnson et Chris Paul mais l’équipe est solide. Le système de Monty Williams a déjà fait ses preuves et il continue de fonctionner en saison régulière. C’est en playoffs que l’équipe de l’Arizona sera vraiment attendue.

Sauf qu’avec un CP3 vieillissant (9,5 points à 36% aux tirs), l’effectif dans cette disposition est peut-être trop juste pour vraiment lutter avec les cadors de cette ligue. Ça peut aller loin, oui, mais pas au bout. Heureusement, les dirigeants ont un peu de marge pour renforcer le roster. Jae Crowder est dans l’attente de son transfert et les Suns espèrent éventuellement récupérer Bojan Bogdanovic. Est-ce que ce sera lui la pièce manquante ? Sans doute pas. Mais Phoenix reste peut-être aussi à l’affût d’un éventuel transfert de Kevin Durant… et ça, ça changerait tout.

6. Denver Nuggets (9-4)

Une superstar, deux lieutenants de luxe, une rotation de qualité, un scoreur un peu déjanté en sortie de banc et un super coach. Et si les Nuggets avaient tout pour gagner ? Pourtant, l’équipe semble encore à une pièce de basculer dans la catégorie de Milwaukee et Boston. Une vraie deuxième star aux côtés de Nikola Jokic. L’avantage, c’est que ce joueur est peut-être déjà à Denver. Tout dépend si Jamal Murray retrouve vraiment toutes ses capacités d’ici les playoffs ou si Michael Porter Jr passe vraiment un cap. Voire les deux à la fois.

Les playoffs sont presque déjà assurés

7. Portland Trail Blazers (10-4)

Le très bon recrutement de Portland porte déjà ses fruits. Jerami Grant s’affirme comme une excellente pioche et il est le poste quatre polyvalent que les Blazers cherchaient depuis longtemps. Anfernee Simons arrive à se développer même au côté de Damian Lillard. Le meneur All-Star est lui fidèle à ses habitudes, même si ça semble nouveau puisqu’il manquait à l’appel depuis plusieurs mois en raison d’une blessure aux abdominaux.

Cette équipe est vraiment intéressante. C’est l’une des meilleures défenses de la ligue alors qu’elle évolue toujours sans son meilleur défenseur, Gary Payton II. D’un côté, elle pourrait presque penser qu’elle est aussi à une pièce de jouer le titre. Mais seulement si cette pièce est Kevin Durant.

Unpopular opinion : Pourquoi les Blazers doivent aller chercher Kevin Durant

8. Philadelphia Sixers (7-7)

Yes, Philly a très mal démarré. Mais les Sixers sont de retour parce que Joel Embiid est de retour au sommet. 42 et 59 points sur un back-to-back. Le tout sans James Harden. Les Sixers vont avoir des problèmes récurrents en défense à cause de leurs deux arrières. L’état d’esprit du groupe est-il digne d’un champion ? C’est peut-être la plus grande question. Mais la franchise de Pennsylvanie est sur la pente ascendante et elle devrait rapidement retrouver le top-4 à l’Est.

9. Cleveland Cavaliers (8-5)

Les Cavaliers ont le meilleur net rating de toute la NBA (+6,7) mais ils ne sont que dixièmes de notre classement. Les joueurs de JB Bickerstaff ont su écraser des adversaires et perdre de peu quasiment à chaque fois. Avant même la série de défaite, lors d’un podcast consacré à Cleveland, nous avions mis en avant le fait que cette équipe n’était pas aussi forte que ce que son bilan semblait l’indiquer (8-1 à l’époque).

Podcast #63 : Gobert-Mitchell, destins croisés des Cavs et des Wolves

Le coach doit encore trouver une manière de faire jouer ensemble ses quatre meilleurs joueurs. Ils affichent un différentiel largement négatif avec Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen ensemble sur le terrain. Les Cavaliers ont suffisamment d’atouts pour se garantir une place dans le top-5 à l’Est, ils ont donc quelques mois pour se peaufiner.

10. Memphis Grizzlies (9-6)

Les Grizzlies vont souffrir sans Desmond Bane. L’arrière, qui compile presque 25-5-5 à 45% à trois-points, est le principal artisan du début de saison de son équipe. Il y a évidemment Ja Morant qui est à la base de tout à Memphis mais c’est Bane qui fait basculer la franchise dans une autre dimension. Sans lui, les Grizzlies ont nettement moins de garanties d’accrocher le top-5 de leur Conférence.

Ils vont lutter pour le top-6

11. Dallas Mavericks (8-5)

Il y a déjà eu 6 équipes de l’Ouest dans les 10 premiers de ce Power Ranking. Mais seules trois d’entre elles occupent pour l’instant une meilleure place que les Mavericks. Parce que Luka Doncic est un putain de crack. Il n’y a pas d’autre mot. 34 points, 9 rebonds, 8 passes. Des cartons chaque soir. Il tient cette équipe à bout de bras et l’a fait surperformer. Attention au coup de fatigue du coup.

12. New Orleans Pelicans (8-6)

Les Pelicans risquent de devoir alterner les matches avec et sans Zion Williamson tout au long de la saison. Pas facile pour développer une vraie cohésion et créer des automatismes. Mais l’équipe tourne bien quand même et elle est vraiment talentueuse. Elle peut viser plus que le play-in, très clairement.

13. Toronto Raptors (8-7)

Le changement de dimension de Pascal Siakam change la donne pour Toronto. Sa blessure aussi. Le Camerounais joue le meilleur basket de sa carrière mais les Raptors ne pourront pas prétendre au top-6 sans lui. Surtout si Scottie Barnes n’enclenche pas la vitesse supérieure. Le ROY est en retrait pour l’instant. Mais la franchise canadienne reste intéressante et souvent sous-estimée.

14. Miami Heat (7-7)

La victoire contre Phoenix rappelle à quel point Miami peut élever son niveau de jeu quand la situation l’exige. Les Floridiens ont gagné 5 de leurs 7 derniers matches. Bam Adebayo assure notamment en attaque et c’est clairement l’une des clés de la saison. Mais l’équipe d’Erik Spoelstra est désormais un ton en-dessous des cadors de la Conférence Est.

15. Atlanta Hawks (9-5)

Malgré le bilan plus que positif, les Hawks occupent le juste milieu de notre classement. La paire Trae Young – Dejounte Murray tourne très bien et c’est la meilleure nouvelle possible pour Atlanta. Il faut maintenant les bonnes pièces autour pour vraiment aspirer à autre chose qu’un premier tour de playoffs.

Ils vont lutter pour le play-in

16. Sacramento Kings (7-6)

Les Kings sont dans le positif ! Les hommes de Mike Brown sont en pleine bourre et ils pourraient figurer encore plus haut en termes de bilan sans quelques décisions d’arbitrage très litigieuses. En tout cas, le cinq majeur fait vraiment fière allure avec De’Aaron Fox, Kevin Huerter, Harrison Barnes et évidemment Domantas Sabonis en plus du rookie Keegan Murray. C’est fort et c’est complémentaire. Sacramento a une vraie chance d’accrocher les playoffs cette saison. Ce serait une première depuis 2006.

17. Washington Wizards (8-6)

Les Wizards tournent plutôt bien sans Bradley Beal. Mais c’est à se demander quelle sera la dynamique de l’équipe au retour de l’arrière All-Star. En tout cas, Kristaps Porzingis est en forme et Kyle Kuzma atteint son apogée.

18. Utah Jazz (10-6)

Le Jazz rentre doucement dans le rang. C’est logique. Premier à l’Ouest pendant un moment, l’équipe de Salt Lake City reste sur trois défaites de suite. Les dirigeants vont commencer à songer à des changements, notamment des transferts des vétérans comme Mike Conley et Jordan Clarkson. Utah pourrait descendre d’une catégorie d’ici notre prochain Power Ranking.

19. Brooklyn Nets (6-9)

Que c’est triste de retrouver aussi bas une équipe avec un Kevin Durant aussi régulier et inspiré. La superstar n’est toujours pas descendue sous les 26 points cette saison. Les Nets ont fait meilleure figure pendant quelques matches, juste après le licenciement de Steve Nash. Ils ont été ramenés sur terre lors des matches (largement) perdus contre les Lakers et les Kings. Ça reste très moyen.

20. New York Knicks (7-7)

Tom Thibodeau est sur la sellette et pourtant les Knicks ne sont pas nuls. Tout n’est vraiment pas à jeter sur ce début de saison et il suffit peut-être d’un ou deux bons transferts pour que New York fasse office de sérieux candidat à la huitième place à l’Est. Mais il faut rarement compter sur les dirigeants des Knicks.

21. Chicago Bulls (6-8)

Les Bulls sont décevants mais ce n’est pas surprenant. Nous en avions fait un candidat de l’ombre au tanking avant le coup d’envoi de la saison. Cette possibilité se rapproche sérieusement. Encore quelques défaites…

Ils sont trop justes

22. Minnesota Timberwolves (6-8)

Les Timberwolves ne sont pas moins forts que les Knicks ou les Bulls, ni même les Nets. Mais ils évoluent dans une Conférence finalement plus forte (encore !) ou du moins plus forte sur l’axe 6-12. Il y a encore beaucoup, beaucoup trop de problèmes à régler à Minnesota avant que l’équipe puisse jouer les premiers rôles.

23. Los Angeles Lakers (3-10)

Le bilan est calamiteux mais il y a quand même trop de talent dans ce groupe pour que Los Angeles continue à plonger ainsi. Surtout que Russell Westbrook a complètement embrassé son rôle de sixième homme. Si LeBron James revient vite et pas trop tard, les Lakers feront au moins bonne figure. Mais à moins d’un transfert, c’est beaucoup trop juste pour les playoffs.

24. Indiana Pacers (6-6)

La prise de pouvoir de Tyrese Haliburton, l’ascension de Bennedict Mathurin et la présence des vétérans comme Buddy Hield et Myles Turner fait de cette équipe un potentiel candidat au play-in. Sauf que les dirigeants devraient se séparer des deux derniers cités d’ici quelques semaines/mois.

25. Oklahoma City Thunder (6-8)

Le Thunder tient sa première vraie star en la personne de Shai Gilgeous-Alexander, impérial en ce moment. Mais ça reste bien trop faible autour pour viser mieux que la onzième place.

La course au Wembanyama

26. San Antonio Spurs (6-9)

L’équipe coup de cœur. Un kiff à voir jouer. Du collectif et des talents excitants comme Devin Vassell et Keldon Johnson.

27. Orlando Magic (4-10)

Paolo Banchero a très bien commencé avant de se blesser et c’est absolument tout ce qui compte à Orlando.

28. Charlotte Hornets (4-11)

Le retour de LaMelo Ball peut-il booster les Hornets ? Même pas sûr…

29. Detroit Pistons (3-12)

C’est moche et c’est nul.

30. Houston Rockets (2-12)

C’est encore plus moche et encore plus nul.