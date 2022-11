Podcast #63 : Gobert-Mitchell, destins croisés des Cavs et des Wolves

Dans l'épisode 63 de notre podcast, on se penche sur les fortunes diverses et intéressantes des Cavs de Donovan Mitchell et des Wolves de Rudy Gobert, les deux anciens compères d'Utah.

Cette semaine, on avait envie de faire un parallèle qui nous semble intéressant entre deux équipes qui ont poursuivi leur construction sur les cendres du Utah Jazz, en enrôlant leurs deux stars, Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Cleveland, avec "Spida", fait un début de saison canon et a une bonne tête d'outsider à l'Est. Minnesota, qui a hypothéqué une partie de son avenir proche pour recruter le pivot des Bleus, a un peu de retard à l'allumage.

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se penchent sur le début de saison de ces deux teams intéressantes et sur lesquelles il y a beaucoup à dire.

