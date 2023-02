Les Sacramento Kings font une superbe saison et sont bien partis pour retrouver les playoffs 17 ans après leur dernière participation. S'ils sont troisièmes de la Conférence Ouest à une vingtaine de matches de la fin de la saison régulière, c'est, entre autres, parce que Mike Brown fait de l'excellent travail et que le roster compte désormais deux All-Stars. Avoir le joueur le plus clutch de toute la NBA ne peut pas non plus faire de mal. De'Aaron Fox ne l'est pas juste en théorie et sur l'impression visuelle. Le meneur des Kings est statistiquement le joueur le plus décisif cette saison en NBA, preuve des progrès importants qu'il a réalisé ces derniers mois.

Après la victoire en double-prolongation contre Dallas samedi, Fox trône largement en tête du classement qui servira en partie à déterminer le premier vainqueur du trophée Jerry West de Clutch Player of the Year.

Depuis le début de la saison, De'Aaron Fox a inscrit 148 points dans le "clutch", soit 23 de plus que son dauphin, Jalen Brunson, en ayant pourtant joué trois matches de moins que lui. Fox est aussi le joueur le plus adroit lorsque les secondes s'égrainent. L'ancien de Kentucky shoote à 58.8% (!), ce qui est là aussi nettement au-dessus du reste des joueurs les plus productifs dans le clutch time.

Le plus intéressant, c'est qu'avant cette saison, Fox avait plutôt du mal à conclure et à être le go-to-player des Kings en fin de match malgré des performances globales de bon niveau. Le shift s'est opéré cette saison et c'est un bonus énorme pour Sacramento.

Le top 10 des joueurs NBA dans le clutch

