Bonne nouvelle du côté des Suns et de Deandre Ayton

Deandre Ayton a mis les choses à plat avec son coach Monty Williams et c'est une bonne chose avant le coup d'envoi de la saison.

Les fans des Phoenix Suns peuvent respirer un coup. Alors que Deandre Ayton semblait tirer une tronche de dix mètres de long au moment de la reprise, le joueur, qui n'avait toujours pas reparlé avec son coach Monty Williams depuis l'élimination de son équipe en playoffs, semble être à nouveau dans un bon mood.

"Tout est revenu à la normale", assure l'intéressé. "On se reparle avec le coach."

Deandre Ayton avait été laissé longuement sur le banc lors du Game 7 perdu contre les Dallas Mavericks. Williams avait alors évoqué des "raisons internes" sans donner plus de précisions. Une brouille et une distance qui s'est installée pendant toute l'intersaison. De son côté, le jeune pivot signait une offre des Indiana Pacers et espérait faire ses valises mais les Suns se sont alignés pour le conserver. La franchise de l'Arizona, première à l'Ouest l'an passé, va désormais essayer de repartir de l'avant.

