3 équipes déjà en piste pour signer Deandre Ayton

Alors que son avenir aux Phoenix Suns est de plus en plus flou, Deandre Ayton serait suivi par trois franchises prêtes à l’accueillir.

Deandre Ayton ne se sentirait pas apprécié à sa juste valeur par les Phoenix Suns et il vient de finir la saison sur une embrouille avec son coach. Belle ambiance. Le jeune pivot aurait refusé d’entrer en jeu lors du Game 7 largement perdu contre les Dallas Mavericks. Bon, ça reste un incident isolé au cœur d’une terrible désillusion pour les derniers finalistes. Ça devrait se tasser. Mais la situation est effectivement tendue à l’approche d’une intersaison qui s’annonce agitée pour le premier choix de la draft 2018.

Malgré les belles performances individuelles du bonhomme et malgré le superbe parcours en playoffs l’an passé, les dirigeants et le joueur n’ont pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat l’été dernier. Du coup, il sera free agent (protégé) en juillet. Alors, pas apprécié à sa juste valeur, qu’est-ce que ça veut dire ? Bien évidemment une affaire d’argent. Il veut le max, son organisation – surtout son propriétaire – refuse.

Deandre Ayton, la goutte d’eau qui peut faire déborder le vase ?

Deandre Ayton se prépare donc potentiellement à faire ses valides. Il ne compte pas faire de cadeaux aux Suns. Selon Adrian Wojnarowski, trois équipes feraient même déjà figure de destinations potentielles. Il cite les Portland Trail Blazers, les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder. Ces trois formations ont assez d’espace sous le cap pour lui filer le jackpot.

C’est très intéressant. Les Blazers veulent revenir forts autour de Damian Lillard l’an prochain et Ayton est typiquement le joueur qui leur manque. Un intérieur capable de protéger le cercle et de mettre des points. Les deux formeraient un duo très intéressant. En plus, la franchise de l’Oregon pourrait continuer à miser sur l’avenir tout en restant compétitive.

Les Spurs et le Thunder veulent revenir au premier plan. Ils ont déjà des talents prometteurs et ils ajouteraient donc un pivot capable de s’affirmer comme le meilleur joueur à son poste dans le futur. Deandre Ayton va toucher le max quelque part. Reste à savoir si les Suns s’aligneront.