Les Suns frustrés d’avoir payé autant Deandre Ayton ?

Les Phoenix Suns ne voulaient pas donner le max à Deandre Ayton. Ils ne l’ont pas prolongé quand ils avaient l’occasion de le faire, à l’issue de sa troisième saison, et ils ne lui ont pas non plus proposé le salaire qu’il souhaitait une fois devenu Free Agent cet été. Les dirigeants l’ont laissé signer pour 133 millions sur quatre ans avec les Indiana Pacers avant de prendre la décision de le conserver (économisant au passage 45 millions et une année de contrat) en profitant de sa qualité de « joueur protégé. »

Mais est-ce que l’organisation regrette ? C’est que laisse penser l’insider John Gambadoro, invité du podcast de Jake Fisher.

« Les Suns ne veulent pas payer un pivot 30 millions l’année. Ce n’était pas leur intention ni leurs croyances. Ils imaginaient plutôt un truc comme les Warriors avec un Kevon Looney à 10-12 millions et un back-up qui en vaut 5. Ils préféreraient mettre l’argent ailleurs. »

C’est une vraie position intéressante. La plupart des meilleurs joueurs – et donc des gros contrats – sont des extérieurs. Mais sans vraie option intéressante de sign-and-trade, les Suns ont peut-être simplement préféré conserver Deandre Ayton. Quitte à le transférer plus tard. Si jamais l’équipe ne passe pas le cap, les dirigeants seront peut-être tentés de se reconstruire avec un autre ailier ou meneur au côté de Devin Booker, éventuellement en sacrifiant leur pivot.