De’Andre Hunter et les Hawks, une extension compliquée

Avoir un groupe si jeune et si talentueux que celui des Atlanta Hawks implique nécessairement de faire des choix. La franchise ne peut pas distribuer les contrats qu’ils demandent à tous leurs joueurs. En l’occurrence, elle a du mal à s’entendre avec De’Andre Hunter pour son extension de contrat.

Le quatrième pick de la draft 2019 a montré de belles promesses dans ses premières saisons en NBA. Superbe défenseur, il justifie généralement ses 30,7 minutes par match dans la ligue. Il affiche cette saison des moyennes de 13,4 points et 3,3 rebonds, à 44,2 % au tir et 37,9 % à trois points. Des chiffres très corrects.

Toutefois, le problème de De’Andre Hunter est celui des blessures. L’ailier n’a disputé que 23 rencontres en 2020-2021 et 53 cette année. Souvent absent à cause de pépins physiques, les Hawks ont peu d’assurance par rapport à son avenir.

Pour cette raison, le joueur et son front office n’arrivent pour le moment pas à s’entendre sur les termes d’une extension de contrat. La question du montant bloque. Le camp de Hunter, lui, demanderait un deal proche de ce que Keldon Johnson a obtenu aux Spurs : 80 millions de dollars sur quatre ans. Atlanta, de son côté, penserait à 20 de moins, d’après Jake Fischer du Bleacher Report.

La situation de Keldon Johnson et de De’Andre Hunter est extrêmement différente. Le premier, qui fêtera ses 23 ans en octobre, joue dans une équipe en reconstruction et est vu comme un élément prometteur. Le second a tout de même deux ans de plus, mais s’est montré moins régulier et impactant.

Les Hawks viennent de récupérer Dejounte Murray et — en dépit de la jeunesse de leur effectif — ont des ambitions sur le court terme. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre de gros risques. Le meneur sera par ailleurs free agent en 2024 et la franchise doit faire des économies pour préparer sa re-signature.

Tant que Hunter maintient ses attentes salariales, les deux camps semblent bloqués. Il y a ainsi de grandes chances que l’ailier soit agent libre restricted en 2023. La saison sera donc déterminante pour lui s’il espère décrocher le contrat qu’il pense mériter, à Atlanta ou ailleurs.

