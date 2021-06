Les Hawks perdent l’un de leurs meilleurs jeunes et meilleurs défenseurs

La gêne ressentie par De’Andre Hunter avant le Game 1 des demi-finales de Conférence ne présageait rien de bon. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé et, effectivement, il valait mieux ne pas être trop optimiste : le jeune ailier des Atlanta Hawks souffre d’une déchirure partielle du ménisque. Il va devoir se faire opérer et manquera donc la suite des playoffs.

La franchise se retrouve privée de l’un de ses meilleurs joueurs, même si ça fait en réalité un moment qu’elle a appris à composer sans lui. Excellent au début de la saison, Hunter s’était ensuite blessé et il n’a finalement joué que 23 matches pour sa deuxième année en NBA. Avec tout de même 15 points de moyenne.

Le joueur de 23 ans était revenu à temps pour les playoffs mais il cherchait encore son rythme sur la première série contre les New York Knicks. Ce qui ne l’a pas empêché de contribuer avec presque 11 points et 4 rebonds de moyenne. De’Andre Hunter allait se mettre petit à petit dans le bain.

Il aurait pu être un joueur précieux contre les Philadelphia Sixers. En effet, le quatrième choix de la draft 2019 est l’un des éléments les plus prometteurs des Hawks mais c’est aussi l’un de leurs meilleurs défenseurs extérieurs.

CQFR : Chris Paul régale, Phoenix maltraite les Nuggets