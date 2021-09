L'arrivée de DeAndre Jordan chez les Los Angeles Lakers a rendu pas mal de monde sceptique. A Brooklyn, malgré son amitié avec Kevin Durant, Kyrie Irving et Blake Griffin, le pivot de 33 ans est sorti de la rotation et a joué un rôle anecdotique dans la campagne des Nets. L'ancien All-Star semble en bout de course et plus du tout adapté à une équipe avec un style de jeu moderne. Alors pourquoi cela fonctionnerait-il à L.A., où il devrait se partager des minutes avec Dwight Howard en sortie de banc ?

L'intéressé a lui-même livré la réponse lors de sa présentation dimanche. Il n'est pas "rincé" et pense pouvoir apporter énormément aux Lakers, notamment grâce à la présence de deux joueurs.

"Pour moi, cette situation est super. LeBron et Russell sont capables d'aller tellement vite et puissamment près du cercle que cela met énormément de pression sur les défenses. Quand tu es un intérieur qui joue dans cette zone pour les dunkeurs, tu sais que tu vas être trouvé, que ce soit avec des passes par en-dessous ou des balles lobées. Ces gars-là trouvent toujours le joueur ouvert et font payer les défenses adverses quelles que soient leurs stratégies défensives. Je dois simplement être prêt à attraper la balle et les lobs. Avoir autant de menaces différentes va nous être extrêmement bénéfique".

DeAndre Jordan reste sur une saison à 7.5 points et 7.5 rebonds, sans la moindre apparition en playoffs. Pourra-t-il retrouver le niveau qui avait fait de lui un All-Star en 2017 dans cette même ville de Los Angeles ?

DeAndre Jordan, ses jolis mots sur son amitié avec Durant et Irving