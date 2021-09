DeAndre Jordan, ses jolis mots sur son amitié avec Durant et Irving

DeAndre Jordan a tourné la page sur son aventure avec les Brooklyn Nets. En raison d'un rôle très réduit en perspective, l'intérieur a été envoyé par les Nets aux Detroit Pistons. Après un "buyout", l'ancien des Clippers a rapidement rebondi aux Los Angeles Lakers.

Un clap de fin pour le trio Jordan, Kevin Durant et Kyrie Irving. En effet, les trois hommes, amis dans la vie, avaient décidé de s'associer à Brooklyn en 2019. A cette époque, Durant et Irving avaient d'ailleurs réalisé un effort financier pour permettre la signature du pivot.

Malgré ce départ, Jordan a tenu à souligner sa relation forte avec ses deux ex-coéquipiers.

"Nous ne sommes définitivement plus des amis désormais, donc... (rires). Nous sommes amis avant le basket, après le basket et je pense qu'en fin de compte, nous voulons tous être heureux. Et être capable de vraiment jouer est quelque chose de très important pour moi et ils le comprennent.

Nous sommes frères au-delà du basket, donc le fait que nous soyons coéquipiers ou non ne va pas se refléter sur ou affecter notre relation", a assuré DeAndre Jordan pour ESPN.