DeAndre Jordan aux Lakers, l’opération « vétérans à tout prix » continue !

Et un vétéran de plus ! DeAndre Jordan, 33 ans, va rejoindre les Los Angeles Lakers et leur roster plein de bouteille pour la saison à venir.

Les Los Angeles Lakers continuent d'accueillir de nouveaux résidents dans leur maison de retraite de luxe. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, DeAndre Jordan, 33 ans, va rejoindre l'expérimentée armada de L.A., une fois que les Detroit Pistons l'auront libéré de son contrat.

Tradé par les Nets vers Detroit après deux saisons décevantes au regard de son CV et du contrat que lui a offert Brooklyn, l'ancien All-Star veut sa bague.

La stratégie de recrutement de Rob Pelinka est assez claire, avec un accent fortement mis sur le nombre de saisons en NBA et l'expérience en playoffs. Chez les Lakers, DeAndre Jordan évoluera avec LeBron James (36 ans), Carmelo Anthony (37 ans), Marc Gasol (36), Trevor Ariza (36), Dwight Howard (34), Rajon Rondo (35), Wes Matthews (33), Wayne Ellington (32), Russell Westbrook (32) et Kent Bazemore (32 ans), tous plus proches de la fin de leur carrière que du début.

Sekou Doumbouya débarque aux Nets contre DeAndre Jordan !

On peut imaginer que Jordan et Dwight Howard se partagent le temps de jeu qui était dévolu la saison dernière à Andre Drummond. Les deux hommes ont plus de kilomètres au compteur, mais aussi de meilleures aptitudes pour protéger le cercle et une lucidité sur leur niveau et leur statut aujourd'hui.

L'opération "vétérans à tout prix" vaudra le coup d'oeil cette saison à Los Angeles, même si tout semble devoir reposer sur la santé d'Anthony Davis, l'un des rares joueurs pas encore trentenaires de ce groupe avec Kendrick Nunn et Malik Monk.

