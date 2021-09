Sekou Doumbouya débarque aux Nets contre DeAndre Jordan !

On le savait, les Brooklyn Nets cherchaient absolument à se débarrasser de DeAndre Jordan. Et ils ont réussi ! D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'intérieur a été envoyé, avec 4 choix de Draft au second tour et 5,78 millions de dollars, aux Detroit Pistons contre Sekou Doumbouya et Jahlil Okafor.

Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un deal financier pour les Nets. Sur le papier, on a du mal à imaginer les deux joueurs intégrer la rotation de l'entraîneur Steve Nash. Par contre, avec ce mouvement, Brooklyn va économiser 47 millions de dollars par rapport à la "luxury tax".

Sans surprise, Jordan ne devrait pas s'éterniser chez les Pistons. Très rapidement, les deux parties risquent de parvenir à un terrain d'entente concernant un buyout. Pour rappel, l'intérieur dispose encore d'un contrat à 19,7 millions de dollars sur deux ans.

Mais l'ancien des Los Angeles Clippers va réaliser des efforts pour obtenir sa libération... Et ainsi rejoindre les Lakers ! En effet, le vétéran de 33 ans dispose d'ores et déjà d'un accord pour s'engager, pour le minimum, avec les Angelenos.

Quid désormais de Doumbouya ? Après deux saisons compliquées en NBA, le Français arrive dans une équipe très armée. Le #15 pick n'a aucune garantie sur son futur temps de jeu ou même sur son futur tout court. Les Nets ont un effectif tellement fourni qu'ils vont couper, à contre-cœur, Alize Johnson...

