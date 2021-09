Comment DeAndre Jordan mettait la pression sur les Nets grâce à KD et Kyrie

Les supporters des Brooklyn Nets pourront témoigner : DeAndre Jordan n’est pas loin d’être cuit en NBA. Ses statistiques – plus de 7 points et 7 rebonds de moyenne la saison dernière – sont trompeuses. Malgré sa production, le vétéran de 33 ans avait du mal à rester face à ses vis-à-vis en défense et il se laissait déborder sur chaque drive ou presque. Et malgré ça, il a été titularisé une bonne partie de la saison régulière.

Et pour cause, The Athletic nous apprend aujourd’hui que le joueur réclamait lui-même à être introduit dans le cinq majeur à la place d’un Jarrett Allen pourtant prometteur et surtout plus efficace. L’insider Alex Schiffer ajoute que les différents coaches – Kenny Atkinson, Jacque Vaughn puis Steve Nash – ont tous les trois hésité à lui dire non parce qu’ils craignaient la réaction de Kevin Durant et Kyrie Irving.

En effet, les deux superstars sont très proches de DeAndre Jordan. La signature du pivot serait d’ailleurs uniquement liée à leur présence. En tout cas, maintenant que KD a prolongé, les Nets ont finalement transféré l’ancien All-Star (qui a signé aux Los Angeles Lakers). Blake Griffin débutera finalement au poste cinq, avec LaMarcus Aldridge derrière lui.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’influence des meilleurs joueurs de Brooklyn pousse les Nets à accepter des traitements particuliers.

KD et Kyrie font ce qu’ils veulent à Brooklyn et c’est un gros problème