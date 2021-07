KD et Kyrie font ce qu’ils veulent à Brooklyn et c’est un gros problème

Depuis quelques jours, Matt Sullivan de Bleacher Report est un peu partout, pour évoquer les fruits de son enquête sur les Brooklyn Nets, laquelle a débouché sur un livre : "Can't Knock the Hustle - Inside the Season of Protest, Pandemic, and Progress with the Brooklyn Nets' Superstars of Tomorrow". Autant dire que tout n'est pas rose dans ce que le journaliste raconte. Kevin Durant et Kyrie Irving sont évidemment au coeur de nombreux paragraphes, notamment pour évoquer une atmosphère de travail pas franchement idéale et une impunité quasi-totale pour les deux amis.

Invité par Dan Le Batard, Sullivan a par exemple expliqué que Kevin Durant a œuvré pour le renvoi de Kenny Atkinson et l'arrivée de Steve Nash, ce dont on se doutait déjà un peu. Mais ce sont les faveurs - pas forcément légales visiblement - que les Nets accordent à Kyrie et à lui-même qui interpellent.

"Est-ce que quelqu'un a autorité sur eux ? Non. J'ai parlé à un membre du front office en charge de la trésorerie. En gros, ces deux-là ont carte blanche et le carnet de chèques à disposition. Ce peut être pour acheter des trucs à une petite amie ou une maîtresse, louer une maison en Californie pour la semaine, acheter des équipements pour des conneries ici et là. Les Nets sont OK avec ça, mais ils ont dû faire des réunions avec KD et Kyrie parce que chaque semaine ils revenaient avec des nouvelles demandes et il a fallu adapter les sommes allouées. C'est ce qui fait des Nets une franchise moderne. Ce n'est pas le fait d'avoir une salle d'entraînement classe ou de superbes schémas défensifs, mais le fait qu'ils veuillent bien accepter et supporter tout ça".

Dan Le Batard a logiquement tiqué à l'évocation de ce qui pourrait être considéré comme une violation du règlement.

"Il y a plein de trucs qui ne sont pas très nets dans ce que fait Brooklyn. C'est pour cette raison qu'ils ont bâti un mur digne du Kremlin autour de tout ce qu'ils font".

Exemple : un camp d'entraînement privé qui se serait tenu au plus fort de la pandémie et du confinement la saison dernière, à l'initiative de Kyrie Irving et Kevin Durant, qui en auraient profité pour décider qui serait encore là la saison suivante ou non.

Sullivan a ensuite décrit Steve Nash comme une sorte de "baby-sitter" chargée de laisser le duo faire ce qu'il veut, sauf de temps en temps pour leur expliquer pourquoi leur copain DeAndre Jordan n'a pas un temps de jeu plus important.

On attend de voir de quelle manière les Nets, mais aussi et surtout Kevin Durant et Kyrie Irving, vont réagir à la parution de ce livre et aux révélations de ce genre. Les deux coéquipiers étaient déjà de nature méfiante et critique envers les médias. Pas sûr qu'ils valident tout ce que Matt Sullivan a dévoilé à leur sujet.

