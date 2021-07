Kyrie Irving a bien soûlé les Nets, mais pas de trade en vue

Finalement, les Brooklyn Nets ont plutôt correctement géré les soucis de Kyrie Irving cette saison. Pour la première année de collaboration entre "Uncle Drew", Kevin Durant et James Harden, les choses auraient pu se passer plus mal. Lorsque Kyrie Irving a pris congé de l'équipe pendant quelques jours sans prévenir Steve Nash, ou s'est retrouvé à l'anniversaire de sa soeur en public au mépris du protocole Covid, il y aurait pu avoir davantage de dégâts en interne. Le meneur des Nets a repris sa place et retrouvé son niveau de jeu jusqu'à sa blessure fâcheuse en playoffs.

Il y a quelques jours, le journaliste Matt Sullivan de Bleacher Report avançait toutefois que le comportement de Kyrie Irving avait été bien plus mal vécu que ce que l'on pensait. Sullivan estimait que le front office et le coaching staff étaient excédés par ce qu'avait fait l'ancien joueur de Cleveland et Boston. A tel point qu'il aurait "entendu des rumeurs évoquant la volonté du GM Sean Marks d'étudier d'éventuelles offres de trade".

Jayson Tatum vole au secours de l'incompris Kyrie Irving

Devant un début d'emballement lorsque des médias ont commencé à envisager un départ d'Irving, Matt Sullivan s'est rétracté et a approfondi un peu son enquête pour finalement revenir sur ses propos :

"J'ai vérifié ces histoires de trade. C'est plutôt que ça a grommelé chez les Nets, parce qu'il les contrôle plus qu'ils ne le contrôlent, ce qui est une bonne chose. La solution, comme le dit Steve Nash : protéger le groupe. En gros, laisser Kyrie être Kyrie. Ils ne le traderont pas".

Kyrie Irving a affiché un scepticisme certain envers les médias cette saison et ce ne sont pas des bruits de couloir comme celui qui vient d'être démenti, qui vont arranger ça. En gros : est-ce que les Nets ont apprécié ce qu'a fait Kyrie Irving ? Non. Sont-ils pour autant prêts à s'en séparer ? Absolument pas.