Jayson Tatum vole au secours de l’incompris Kyrie Irving

Jayson Tatum a eu l'opportunité d'évoluer avec Kyrie Irving aux Boston Celtics. Depuis plusieurs années, le meneur de jeu des Brooklyn Nets ne dispose pas d'une excellente réputation. Parfois perçu comme un coéquipier difficile à vivre, le natif de Melbourne a de nombreux détracteurs.

Pourtant, chez ses anciens partenaires, les critiques sont plutôt rares. A l'image de la dernière sortie médiatique de Tatum. Le jeune talent a tenu à prendre sa défense par rapport aux critiques dont il fait régulièrement l'objet.

"Comme tu l'as dit, il est incompris. Je suis sûr qu'il y a probablement des choses pour lesquelles il s'est excusé ou qu'il regrette. Mais, vous savez, chacun d'entre nous, tout le monde a fait des choses dont il n'est pas fier, ou dit des choses qu'il aurait souhaité ne pas dire.

Dans le monde dans lequel nous vivons, tout le monde est si prompt à juger, ce qui n'est pas juste. Nous vivons sous la lumière des projecteurs.

Je suis sûr que si tous ces gens, qui nous pointent du doigt et parlent de nous tous à la télévision, devaient vivre dans les mêmes conditions, et que tout ce qu'ils disent ou font était une nouvelle nationale, ils ne seraient pas si parfaits non plus", a relativisé Jayson Tatum pour le podcast Beyond the Press.