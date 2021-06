Kevin Garnett donne son avis sur l’attitude de Kyrie Irving à Boston

Jeter une bouteille d’eau sur un athlète sous prétexte que l’on a payé sa place ou en sachant pertinemment que le joueur visé ne pourra pas se faire justice lui-même est un acte lâche et stupide. Un « fan » des Boston Celtics s’est cru malin en ciblant Kyrie Irving et tout ce qu’il a gagné, c’est de se faire bannir du TD Garden. Mais Kevin Garnett tenait tout de même à souligner l’attitude du meneur des Brooklyn Nets quelques instants avant l’incident.

Kyrie Irving ciblé par un jet de bouteille, un fan des Celtics arrêté

En effet, il avait essuyé à plusieurs reprises ses sneakers sur le logo des Celtics au centre du terrain. Un geste qui n’a donc pas plu au Hall Of Famer.

« Donc personne ne va parler du fait que Kyrie a piétiné ‘Lucky’ ? On va juste faire comme si on avait rien vu. C’est quoi ça ? Tu ne peux pas faire ça. Ce n’est pas bon non plus. On doit tous faire mieux », remarque KG.

On a du mal à s’y retrouver là… d’un côté, tout le monde se plaint que la NBA devienne plus soft. De l’autre, on a Kevin Garnett – toujours le premier pour les trashtalkings odieux et pour jouer les gros durs – qui se plaint parce qu’un adversaire a tapé du pied sur le logo des Celtics. Et à côté de ça, on a donc Derrick Rose qui confie qu’il fut un temps où les parents recevaient de la bière sur la tronche dans les tribunes… et maintenant un jeune homme arrêté par la police et poursuivi en justice pour avoir jeter une bouteille d’eau en plastique.

Attention, on ne valide pas du tout le geste. Au contraire. Balancer un truc, quel qu’il soit, sur les joueurs, ça reste complètement con. D’autant plus que ces gars-là ne le feraient jamais s’ils se retrouvaient face à face avec Kyrie Irving ou Russell Westbrook sans caméra. Mais on a quand même l’impression que tout le monde part un peu dans tous les sens.

